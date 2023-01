Shania Twain canta a la diversión con 'Giddy up!'

Entrando en 2023, la leyenda cinco veces ganadora del premio Grammy y la artista femenina más vendida en la historia de la música country, Shania Twain, comparte un nuevo sencillo titulado ´Giddy Up!´.

La canción prepara el escenario para su esperado nuevo álbum, ´Queen of Me´, que llegará el 3 de febrero de 2023.

La producción significa la sexta en la carrera de la cantante country, primera desde 2017 y debut oficial para su nueva discográfica, Republic Nashville, una división de Republic Records.

Inicio

Iniciando el disco, ´Giddy Up!´ sale de la puerta con un coro ardiente, coqueto y divertido hecho a medida para cantar y bailar.

"El grito ´Let´s Go Girls!´ -de su tema ´Man, I feel like a woman!´- es un sentimiento maravillosamente edificante ahora, pero es algo que dije durante la grabación en el estudio y supongo que es lo mismo para ´Giddy Up!´", explica.

"Estas líneas me vienen cuando estoy pensando en cómo poner un poco de ´ánimo en mi paso´. Quiero que la gente se sienta bien cuando escuche el nuevo álbum. Quiero establecer un tono de celebración y ´Giddy up!´ es una forma de llamar a la audiencia y decir ´¡preparémonos para divertirnos!´

Euforia

´Giddy up!´ vio la luz este jueves 5 de enero y ha tenido una excelente recepción, ya que pocas horas de su salida en YouTube ya cuenta con más de 300 mil reproducciones.

En sus redes sociales, la intérprete de ´You´re still the one´ comparte un clip del video oficial, donde define al tema como "un teaser de lo que pueden esperar del álbum".

"Giddy up! representa ´la noche en el pueblo Shania´, cuya prerogativa es divertirse un poco y volverse totalmente locos", explica.

"Quiero verlos darlo todo en la pista de baile, con sus mejores botas vaqueras para esta canción. ¡Escúchenla ahora!", invita.

Inédito

Cabe destacar que ´Queen of Me´ consta de 12 canciones inéditas, mismas que se encuentran distribuidas en dos lados, A y B, cuyo listado ya está disponible en las redes sociales de Twain.

La producción inicia con la enérgica ´Giddy up!´ e incluye los temas ´Queen of me´ y un final apasionado con ´The hardest stone´, producido por y con Tyler Joseph de Twenty One Pilots.

De acuerdo con información oficial, el LP representa una declaración creativa profunda y dinámica de Shania, quien a través del tema ´Waking Up Dreaming´ dio a conocer lo que será su sexto álbum de estudio.

Éxito

En otras grandes noticias, Shania ganó recientemente el premio ´Icono de la música´ en los People´s Choice Awards 2022 e iluminó el escenario con una emocionante actuación.

Asimismo, fue anunciada como cabeza de cartel para Rock the Ocean´s Tortuga Festival, junto a los artistas country Eric Church y Kenny Chesney. El festival repleto de estrellas tendrá lugar del 14 al 16 de abril de 2023 en Fort Lauderdale, FL.

Y para celebrar esta próxima era con estilo, también se embarcará en la gira mundial ´Queen of Me Tour´, con un show producido por Live Nation.

Dicha gira marca la primera vez que los fanáticos de Shania de todo el mundo podrán ver a la reina country en toda su gloria en casi cinco años, luego de una exitosa residencia en Las Vegas.

Kelsea Ballerini, Lindsay Ell, Hailey Whitters, Breland, Robyn Ottolini, Priscilla Block y Mickey Guyton, Lily Rose, Talk y Tinelle Townes se unirán a la cantante en fechas seleccionadas a lo largo de la gira.

La nueva gira de Twain iniciará el viernes 28 de abril en el Spokane Arena en Spokane, Washington y hará paradas en puntos de Estdos Unidos, Canadá y Europa, como Vancouver, Denver, Toronto, Los Ángeles, Nueva York, Londres, Dublín y más, hasta concluir el 14 de noviembre en Rogers Arena en Vancouver (Columbia Británica, Canadá).

En este tenor, Shania y Live Nation han anunciado que un dólar de cada boleto comprado para el Queen Of Me Tour será donado a la fundación Shania Kids Can (SKC).

Establecida en 2010 por Shania Twain, SKC ofrece servicios que promueven un cambio positivo en la vida de los niños en tiempos de crisis y dificultades económicas.

Ya que proporciona a los niños consultas individuales, apoyo académico y actividades grupales, así como refrigerios nutritivos y programas de comidas cuando sea necesario, todo mientras se encuentran en el entorno seguro y de fomento de la confianza que es Shania Kids Can Clubhouse.

Estos niños están aprendiendo las habilidades para hacer frente y superar las dificultades familiares, lo que, a su vez, mejora su capacidad para tener éxito en la escuela.

Descubre más de Shania Twain a través de sus redes sociales, donde cuenta con millones de seguidores alrededor del mundo, que ya esperan su próxima producción, ´Queen of me´.