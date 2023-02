Se quita la vida modelo de OnlyFans, acusada de fomentar pedofilia

Coconut Kitty sufría depresión debido a las críticas y reacciones violentas por parte de algunos usuarios.

Diana Deets, conocida como Coconut Kitty en OnlyFans, se ha quitado la vida después de que fuera acusada de 'grooming'.

Deets había sido criticada por editar sus fotos hasta el punto de llegar a parecer una niña. Por esta razón algunos la acusaron de atender a los pedófilos.

"Me cansé de que la gente comentara sobre mi apariencia cuando estaba grabando", reveló en una ocasión durante una entrevista.

Hace unos años la creadora de conentenido, Kate J. Oseen, acusó a Deets de "preparar" a menores para unirse a OnlyFans. "Ella engaña a las chicas jóvenes para que piensen que pueden estar ahí", advirtió.

No obstante, Deets se defendió de tales afirmaciones alegando que no haría nada para perjudicar a los demás. "No haría nada en un entorno inseguro. No le haría eso a nadie más si no fuera seguro para ellos. Quería hacer algo que se pareciera a un personaje de anime de la vida real: barbilla pequeña, ojos grandes, que se hiciera a mi semejanza, porque uso una foto mía y la edito", explicó entonces.

Según el medio 'Daily Mail', la estrella de OnlyFans, que llegó a acumular más de 5 millones de seguidores, sufría depresión, algo que pudo desencadenar la reacción violenta de algunos usuarios por su trabajo.

"El domingo pasado, Coconut se quitó la vida. Era tan testaruda y fuerte, pero también tan amable. Con el corazón más grande que jamás hayamos conocido. Siempre estaba tratando de animar a todos a su alrededor, quería que todos ganaran. Ella siempre acogía animales que necesitaban un hogar. Ella era el tipo de persona que dejaría todo para ayudarte con tus problemas y siempre estaría a tu lado. Nunca sabes realmente por lo que está pasando alguien. Llámalos y diles que los amas. Nunca sabes cuánto tiempo te quedará con las personas que amas", se puede leer en una publicación en su cuenta de Instagram.