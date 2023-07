Rosa Pastel: el trend más triste, muestra los sueños frustrados de los jóvenes

Muchos jóvenes estudian con el objetivo de tener el trabajo deseado y asisten a la universidad visualizándose con un futuro prometedor, sin embargo, sin esperarse, que algunas veces el destino suele dar giros a la vida.

En redes sociales se volvió viral el nuevo trend "Rosa pastel" donde los jóvenes muestran lo que estudiaron o su gran aspiración en la vida contra lo que se dedican hoy en día, sus sueños "frustrados".

Este trend es bastante triste, pues "muestra la realidad de un sistema que no está hecho para todos" así es como lo definen usuarios que se han conmovido.

Al ritmo de la canción Rosa Pastel, de Belanova, varios jóvenes ha mostrado sus sueños y cómo terminaron en empleos o situaciones de la vida muy alejados a los que soñaban en el futuro.

Con la letra diciendo ´todo acabó, no queda más, seremos dos extraños´ puede verse que están tristes por su situación actual, donde no pueden crecer ni profesional ni económicamente o incluso personalmente.

Algunos ejemplos son un joven que en el 2020 publicó que ´seré el mejor médico de este país´ y la vida lo llevó a ser despachador de un supermercado

Un hombre se sentía muy feliz en el 2018 al terminar como licenciado en psicología y ahora trabaja en la dulcería de una cadena de cine.

Una joven en 2019 estaba lista para despuntar como actriz, pero terminó como cajera de una tienda de abarrotes.





Una más se graduó como administradora de empresas, pero ahora trabaja ganando el mínimo en una maquiladora.

´Me siento mal por ellos´ / ´No me burlo porque estoy a punto de ser como ellos´ / ´Mi mayor miedo´ / ´Este trend no es divertido, el país está hecho pedazos´ / ´Esto es muy triste´ / ´No se desanimen, hay que seguir´ / 'No se rindan', escribieron algunos usuarios.

Y así cientos de usuarios compartieron sus historias, siendo aplaudidos en los comentarios por seguir adelante, además de personas que los alientan a no rendirse y buscar cumplir sus sueños.