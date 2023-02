Reciben a Karely Ruiz a huevazos en Carnaval de Guaymas

Karely Ruiz asistió al Carnaval Internacional de Guaymas 2023 y le aventaron huevos en su presentación.

En varios videos filtrados en redes sociales, se observa que de pronto, los huevos empiezan a pasar frente a ella hasta que finalmente uno de ellos termina por alcanzarla.

Karely Ruiz interrumpió su baile mostrando sorpresa ante el desagradable y vergonzoso momento.

El incómodo momento fue difundido en redes sociales y la mayoría de sus fans están molestos.

'No comulgo con el tipo de espectáculo de Karely Ruiz, pero de eso a irle a tirar huevazos nomas no, si algo no me gusta simplemente me abstengo de ir a presenciarlo, a partir de eso lo demás es falta de educación'

La famosa modelo inicialmente fue recibida con música, aplausos y mucha alegría. Sin embargo, entre los saludos de la multitud de sus fans, durante su recorrido por las calles en un carro alegórico, algunas personas la recibieron a huevazos.

Toda su llegada iba con normalidad, hasta la TikToker se detuvo a saludar a sus fans, la agresión ocurrió cuando ya desfilaba por las calles de Guaymas bailando con un look rosa y con unas alas enormes.

Los fans en redes sociales aseguran que lo que le hicieron a la modelo en su presentación es una falta de respeto, los comentarios se desataron.

A pesar del mal momento que la famosa vivió enfrente de todos los asistentes al carnaval, Karely Ruiz se robó todas las miradas.