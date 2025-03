El live-action de "Lilo & Stitch" está cada vez más cerca de su estreno y con él, la llegada de una talentosa pequeña que promete robarse el corazón de la audiencia. Se trata de Maia Kealoha, una niña hawaiana de 7 años que ha sido elegida para interpretar a Lilo Pelekai en esta esperada adaptación.

Pero, ¿quién es Maia y qué la hace especial para este papel? Aquí te contamos todo sobre su historia.

El debut cinematográfico de Maia Kealoha

Maia nació en enero de 2017 y actualmente vive en Kailua-Kona, Hawái, junto a su familia. A pesar de su corta edad, su sueño de ser actriz ha estado presente desde que cumplió cinco años.

Su experiencia en el mundo del entretenimiento comenzó en concursos locales como el "Little Miss Kona Coffee", pero su gran oportunidad llegó con Disney.

¿Quién es Maia Kealoha la pequeña actriz de Lilo & Stitch?

Además de su papel como Lilo, Kealoha también formará parte de la película de acción y comedia "The Wrecking Crew", dirigida por Ángel Manuel Soto, donde compartirá pantalla con estrellas como Dave Bautista y Jason Momoa. Sin duda, su carrera apenas está comenzando y promete grandes sorpresas en el futuro.

El camino para convertirse en Lilo

Con la convocatoria de Disney en 2022, Maia y su mamá, Britney, enviaron una audición en busca de la nueva Lilo. La búsqueda exigía una niña hawaiana de entre 6 y 8 años, y Maia no solo cumplió con el perfil, sino que destacó con su carisma y talento.

¿Quién es Maia Kealoha la pequeña actriz de Lilo & Stitch?

Para quedarse con el papel, tuvo que pasar más de 15 pruebas actorales y de química con sus coestrellas. Finalmente, tras meses de espera, recibió la gran noticia.

"Me quedé sin palabras, estaba muy emocionada. Cuando mi papá me lanzó al aire de la emoción, solo pude gritar: 'Papá, me estás golpeando la cabeza'", contó entre risas en una entrevista para Hawaii News Now.

Su conexión con Lilo

Para Maia, interpretar a Lilo no solo es un sueño cumplido, sino también una experiencia que la hace sentirse identificada con el personaje. En una entrevista con Entertainment Tonight, expresó que lo que más la atrajo de Lilo fue su energía, su creatividad y su amor por el baile.

"Ambas somos hawaianas, nos encanta bailar y ser creativas. Siempre estoy haciendo manualidades, y cuando mi mamá entra a mi habitación me pregunta por qué hay papel por todas partes",

comentó entre risas.

Maia Kealoha está lista para brillar en la gran pantalla y darle una nueva vida a Lilo Pelekai. Con su carisma, talento y autenticidad, se perfila como una de las grandes promesas de Disney.

Sin duda, este es solo el inicio de una carrera que promete ser tan emocionante como la aventura de Lilo y su inseparable amigo Stitch.