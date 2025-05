Alhely Fallah, mejor conocida como Lylo Fa, es una influencer y youtuber yucateca de 30 años que ha conquistado a miles gracias a su estilo de vida saludable, su enfoque en el bienestar y su carisma frente a las cámaras.

Con una licenciatura en Nutrición y un posgrado en Marketing Digital, Lylo no solo comparte recetas veganas y consejos de belleza en sus redes sociales, también promueve rutinas de ejercicio que inspiran a sus seguidores a adoptar hábitos más conscientes.

En su canal de YouTube "Lylo cyv", que supera los 175 mil suscriptores, invita a vivir una vida más balanceada, sin dejar de lado el sabor. Además, es fundadora de la marca "Crudo y Vegano", con la que ofrece alimentos plant-based y reafirma su compromiso con un estilo de vida saludable y sustentable.

Rommel y Lylo: una historia de amor con raíces mayas

La historia de amor entre Lylo Fa y el exclavadista olímpico Rommel Pacheco comenzó lejos del foco mediático. Tras años de soltería, Rommel encontró en Lylo a "una mujer que lo hace feliz y lo hace sentir en paz".

¿Quién es Lylo Fa? esposa de Rommel Pacheco y la séptima eliminada de MasterChef Celebrity 2025

Su relación se consolidó en una ceremonia maya privada celebrada en Yucatán, donde ambos son originarios. A través de redes sociales, compartieron emotivos detalles de su boda con sus seguidores, quienes celebraron junto a ellos a la distancia.

Adiós a MasterChef: Lylo Fa, la séptima eliminada

El pasado 11 de mayo, Lylo Fa se convirtió en la séptima eliminada de MasterChef Celebrity 2025, representando al equipo Millennial. En un reto cargado de emoción y nostalgia, los participantes cocinaron recetas inspiradas en sus abuelas. A pesar de presentar un platillo bien ejecutado, pequeños detalles llevaron a su eliminación.

"Me dio mucho gusto haberlos conocido. MasterChef me deja un nuevo paladar y eso me deja un nuevo mundo que quiero descubrir", expresó entre lágrimas. Aunque dejó las cocinas del programa, su influencia sigue creciendo más allá de la televisión.