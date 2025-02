Quién diseñó el outfit que Kendrick Lamar usó en el show de medio tiempo del Super Bowl

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2025, celebrado en Nueva Orleans, no solo fue un despliegue musical impresionante, sino también una pasarela de moda con Kendrick Lamar.

Kendrick Lamar, uno de los artistas principales, cautivó al público no solo con su música, sino también con su atuendo, diseñado cuidadosamente para transmitir un mensaje.

¿Quién está detrás del icónico look de Lamar?

El rapero, conocido por usar la moda como una extensión de su arte, lució un outfit diseñado por Taylor McNeill. El conjunto incluía unos jeans bootcut, un estilo que sigue marcando tendencia en la escena Y2K, y una llamativa chaqueta varsity de cuero personalizada por Martine Rose.

Lo que más llamó la atención fue la palabra "Gloria" bordada en el frente de la chaqueta, un detalle que inicialmente confundió a muchos espectadores, quienes pensaron que se trataba del logo de los Florida Gators.

Pero, ¿qué significa realmente "Gloria"? Para los seguidores más fieles de Lamar, la palabra es una referencia directa a la canción que cierra su álbum GNX (2024).

Según análisis de medios especializados como Genius, "Gloria" es una metáfora del arte de Lamar, representando la gloria de su oficio como rapero y su viaje creativo.

Además, el rapero complementó su look con un collar que llevaba una "a" minúscula como colgante, un guiño a su letra en "Not Like Us", donde rapea: "Tryna strike a chord and it's probably A-minorrrrrr". Esta canción, una respuesta directa a Drake, añadió otra capa de significado a su vestimenta.

SZA también llevó un mensaje en su atuendo

Kendrick Lamar no fue el único en usar la moda para comunicar. SZA, quien lo acompañó en el escenario, lució una chaqueta de cuero roja personalizada por Year of Ours, con el nombre "Lana" en el pecho, en referencia a su álbum de 2024.

Su peinado, obra de la estilista Alejandra LaPilusa, también fue un elemento clave para completar su look.

Ambos artistas demostraron que, más allá de la música, la moda es una herramienta poderosa para contar historias y conectar con su audiencia.

¿Por qué importa la moda en el Super Bowl?

El Halftime Show del Super Bowl es uno de los escenarios más vistos del mundo, y artistas como Lamar y SZA lo saben. Su elección de vestuario no fue casual: cada detalle estuvo pensado para reforzar su identidad artística y dejar una huella imborrable en la cultura pop.