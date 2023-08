Periodista Luis Ventura afirma que Luis Miguel tiene 3 dobles

Mientras Luis Miguel continúa con sus presentaciones, con entradas agotadas en el Movistar Arena, el periodista de espectáculos Luis Ventura lanzó una serie de teorías conspirativas sobre la visita del cantante mexicano a Argentina.

En su ciclo Secretos Verdaderos (América TV), el periodista tocó el tema de la apariencia de Luis Miguel, que ha deja mucho a la opinión pública y llevando a plantear la duda de si es realmente él que se presenta sobre el escenario. En total, realizará 10 presentaciones, finalizando el 18 de agosto. Luego, en marzo del 2004 volverá al país para cantar en un gran estadio.

Sin mostrar ningún tipo de duda, Ventura aseguró estar convencido que el cantante no fue el que se presentó en el Movistar Arena el día de su primera función. Y hasta habló de la existencia de un "Operativo LM".

"Él juega con sus dobles, con sus parecidos. Ustedes saben que él vino con sus dobles extranjeros. Son dos. No viajaron en su mismo avión, lógicamente, porque sino alguno puede hacer alguna comparación. Vinieron en distintos momentos de la previa", relató Ventura.

Y fue por más: "Y hay un doble argentino al que le dijeron 'avisá en tu casa y a tu familia que hasta que no se vaya del país Luis Miguel vos vas a quedar afectado a este operativo'. Operativo LM".

"Ya te digo que el día del estreno el que subió al escenario no era él", sentenció Ventura.

Y justificó: "No era él. Es mucho más chiquito de hombros. Cuando uno hace una dieta no encoge los huesos. No se encoge la espalda, eh. No se achica la altura. Hay cosas que tienen que ver con piezas dentales. Yo consulté con muchos odontólogos mostrando si es la misma dentadura y me han dicho que no. Los oídos son distintos. Las entradas eran mucho más prominentes. El que salió el otro día tenia un buen jopo. Hay cosas que marcan una diferencia".

"El artista que subió al escenario el día del estreno fue un artista que evidentemente sabía interpretar lo gestual, el baile de aquel Luis Miguel que recordamos muy jovencito, no de este último. Este último es otro Luis Miguel", continuó Ventura.

"¿Por qué lo hacen? Por una cuestión muy simple. Luis Miguel no está siempre al ciento por ciento. Siempre tuvo excesos con el alcohol, las drogas... Y no siempre está con disponibilidad para ir y subir al escenario", sostuvo el conductor.

Y también volvió a asegurar que Marcela Basteri, la madre de Luismi, se encuentra internada en un neuropsiquiátrico en Buenos Aires, algo que el cantante -según sostiene- sabe: "Luis Miguel en más de una oportunidad estuvo de incógnito en la Argentina yendo a ver a su madre".

"A la mamá la encontrás en el (Hospital Neuropsiquiátrico) Moyano. Lo dije siempre y lo voy a repetir 200 veces", sentenció el presidente de APTRA. Y finalmente, ante la posibilidad de que Luis Miguel le inicie acciones legales, sostuvo: "Ojalá, porque entonces le voy a decir ´bueno, vamos a ver a la señora y que se haga un ADN´".