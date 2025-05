Espectaculos

¡Pennywise ha vuelto! HBO Max lanza primer tráiler de IT: Welcome to Derry

La serie expandirá el universo basado en la novela de Stephen King, esto debes saber



Ya queda cada vez menos tiempo de espera, pues este martes 20 de abril HBO Max reveló, mediante sus redes sociales, el primer tráiler oficial de ´IT: Welcome to Derry´, la serie que expandirá la franquicia que nos aterrorizó hace unos años. Luego del exitoso remake de 2017 y 2019 de la adaptación a la mítica novela de Stephen King, Andy Musschietti y Bill Skarsgard como el payaso Pennywise regresan en esta nueva serie que explora los orígenes de la malévola entidad que acecha el pueblo ficticio de Derry. Lo que se vio en el primer avance La serie se ambienta en la década de los sesenta, 27 años antes del enfrentamiento con los Perdedores en la película de 2017. Seguiremos a un grupo de amigos que de igual forma fueron atormentados por el payaso, pero los creadores prometen que el show tendrá ideas originales. Aunque el eje de la historia será 1962, también habrá saltos al pasado. En el libro y las películas se nos explica que la entidad detrás de Pennywise, conocida como Eso, sigue un ciclo en el que aterroriza a Derry y después hiberna por 27 años, y uno de los principales retos será abordar los temores que podían tener los niños (y adultos) en ciertas épocas. ¿Cuándo se estrena? Aunque el avance no adelanta una fecha exacta de estreno, se puede ver que este está pensado para llegar algún punto del otoño, por lo que lo más seguro es que HBO Max planee lanzar la serie en el marco del Halloween. Se ha confirmado que tendrá un formato inicial de seis episodios en una sola temporada, pero no se descarta que pueda extenderse dependiendo de su éxito. ¿´Welcome to Derry´ está basada en hechos reales? Stephen King publicó su novela It en 1986, con la cual introdujo al que es posiblemente el personaje de horror más emblemático en la categoría de los payasos y los asesinos. Aunque en el propio libro se sugiere que Pennywise está inspirado en Bozo y en Ronald McDonald, dos de los personajes payasos que más han alimentado leyendas urbanas en la cultura popular, lo cierto es que su inspiración también pudo venir de la vida real. John Wayne Gacy fue uno de los peores asesinos seriales en la historia de Estados Unidos, a quien se le atribuyen las muertes de al menos 33 niños y adolescentes; lo curioso es que Gacy era conocido y estimado en su comunidad por disfrazarse de payaso para ofrecer shows infantiles. Este disfraz, con el cual se hacía llamar "Pogo el Payaso", le sirvió como instrumento para atraer a muchos niños a un atroz destino.

