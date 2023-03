Nómada, veracruzana de 21 años, destaca en el género urbano (+Video)

La poesía y la pandemia llevaron a Bella Génesis Brambila Solano a pasar de la declamación hasta estructurar sus propias canciones y que a sus 21 años ya tenga una canción grabada y sonando en todas las plataformas digitales.

Originaria del puerto de Veracruz Génesis, conocida artísticamente como "Nómada", compartió para Imagen de Veracruz su introducción a la música y como el tiempo lo convirtió en más que un hobbie.

"Yo escribía poesía y posteriormente gracias a un amigo que conocí y que hacía jams artísticos supe que quería cantar. Por un momento dejé como pausada la música porque tenía un trabajo muy absorbente".

"Me cambio de trabajo y conozco a María Mirabelles. Ella me dijo que le llamaba la atención, que quería apoyarme y se creó el sello de Mute Records, hacemos sinergia cómo Iluminatis Brands, Leo Valera y empezamos a funcionar dando como resultado TOKME que es la primera canción con vídeo."

Aunque reconoció que le falta mucho camino que recorrer "Nómada" comentó que la carrera musical para las mujeres es más exigente, sin embargo, todo ha podido superarlo gracias al apoyo de su equipo y sobre todo de su mamá y hermana.

Fotos: Mildred Lara | IMAGEN DE VERACRUZ

"Con mi familia hemos pasado por muchas fases porque antes era como un hobbie y a pesar de que no era muy constante siempre he hecho muy partícipes a mi mamá y hermana. Obviamente no siempre está totalmente segura de que le encanta la idea de que me dedique a la música, pero tiene mucha fe y cuento con el apoyo", expresó.

La cantante veracruzana dijo que gracias a que "Nómada" es respaldada por la misma Génesis dado a que tienen conductas muy parecidas, nunca se ha cerrado a experimentar en otros géneros, por ello más adelante quisiera incursionar y mostrar otra cara de su proyecto.

"Nómada es básicamente Génesis, pero como al cuadrado. Una Génesis más extrovertida, expresiva, segura y artística, pero si son amigas".

Yo nunca he estado cerrada a algún otro género, al contrario, siento que me gustaría moverme y experimentar cosas nuevas."

Pese a que su primer sencillo "TOKME" está teniendo mucha aceptación entre la audiencia, "Nómada" dijo estar segura de que no a todos les agradará lo que haga por lo que prefiere tomar las cosas de quién venga y quedarse con lo positivo.

Fotos: Mildred Lara | IMAGEN DE VERACRUZ

"Todo esto ha pasado muy rápido, pero a mí me encanta estar en el escenario y generar esa conexión con la gente y que ellos te reciban de la mejor manera. Están aceptando este proyecto muy bien y eso me hace muy feliz, claro que no a todos les va a agradar el proyecto, se siente un poco mal, pero las cosas de quién vienen y trato de que no me afecten", afirmó.

Luego de estarse presentando en diversos eventos de la zona conurbada, Génesis Brambila, agradeció a todo el equipo que está detrás del proyecto apoyándolo y compartió en exclusiva para Imagen de Veracruz que continuarán sacando canciones y vídeos, así como seguir trabajando hasta llegar a tener un gran alcance y representar al puerto de Veracruz en los festivales más grandes de música.

El sencillo "TOKME" by Nómada pueden encontrarlo en el canal de Youtube de Gamma Films o también disponible en todas las plataformas digitales.

Instagram: Nomadags

Facebook: Nómada

