My Chemical Romance en México: ¿cuándo y a qué hora empieza la preventa de boletos?

La banda estadounidense My Chemical Romance sorprendió a sus fanáticos de México al anunciar que se presentarán en la capital del país como parte de su gira The Black Parade North America Tour.

¿Cuándo llega My Chemical Romance a México?

La buena noticia es que la preventa para este concierto está a la vuelta de la esquina; la mala es que dicho concierto será hasta el 2026.

Para ser exactos, My Chemical Romance estará en la CDMX el día 13 de febrero de 2026; la sede será el estadio GNP Seguros, mejor conocido por todos como Foro Sol.

La última vez que My Chemical Romance estuvo en México fue dentro del cartel del festival Corona Capital 2022, donde cientos de personas se dieron cita para escuchar temas como Welcome to the Black Parade, Helena y I'm Not Okay (I Promise).

Ahora lo importante; ¿cuándo es la preventa para el concierto de My Chemical Romance en México? Las entradas para este espectáculo estarán disponibles a través del sitio ticketmaster.com ; la preventa se realizará en dos etapas:

22 de mayo de 2025: Venta especial para tarjetas de crédito HSBC a partir de las 14:00 horas

23 de mayo de 2025: Venta especial para tarjetas de débito y crédito HSBC a partir de las 09:00 horas

La venta al público en general estará abierta a partir de las 14:00 horas del sábado 24 de mayo de 2025. De más está decir que los precios de las entradas para el concierto de My Chemical Romance en México no han sido liberados, por lo que tendrás que esperar un poco más.

Junto con My Chemical Romance llegará al Estadio GNP la banda The Hives, quienes también son bastante populares en México y sin lugar a dudas pondrán a todos en ambiente con temas como Hate to Say I Told you So, Wait a Minute, Enough is Enough, entre otros más.