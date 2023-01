Desestiman demanda por abuso sexual contra Marilyn Manson

El artista estadounidense Brian Hugh Warner o mejor conocido como Marilyn Manson ha estado ausente desde la variedad de demandas en su contra por abuso sexual.

Su carrera ha ido en declive después de que su ex pareja Ashley Morgan Smithline y, el caso más reciente, el de la actriz Evan Rachel Wood por acusarlo de abuso sexual en el video musical "Heart-Shaped Glasses" en 2007 sin dejar atrás que en ese tiempo era novia de Manson.

En el documental "Phoenix Rising" la mujer del videoclip mencionó:

"No fue para nada como yo pensé que sería. Estábamos haciendo cosas que no eran las que me habían propuesto, habíamos discutido una escena de sexo simulada, pero una vez que las cámaras estaban grabando, comenzó a penetrarme de verdad. Nunca accedí a eso. Soy una actriz profesional, he estado haciendo esto toda mi vida; nunca había estado en un set tan poco profesional hasta el día de hoy".

Desestiman demanda en contra de Marilyn

Una demanda por abuso sexual presentada por la modelo Ashley Morgan Smithline contra Marilyn Manson ha sido desestimada por un tribunal de California.

La decisión llegó después de que Smithline no consiguiese encontrar nueva representación legal cuando su abogado se retiró del caso el pasado octubre.

A pesar de que ha sido desechado sin perjuicio, Smithline puede retomar el caso posteriormente si encuentra un nuevo representante.