Macario Martínez: ¿dónde escuchar su nueva canción inspirada en The Last Of Us?

El cantautor Macario Martínez ha sorprendido nuevamente a sus seguidores con el lanzamiento de una canción que promete tocar fibras profundas. Esta vez, el artista se inspiró en el universo emocional y postapocalíptico de The Last of Us, uno de los videojuegos más aclamados de la última década.

Una balada cargada de emoción y supervivencia

La nueva canción, titulada "Después del fin", combina una instrumentación melancólica con letras que evocan la lucha, el amor y la pérdida, temas centrales en la historia de Joel y Ellie. Macario logra capturar la esencia del juego, no solo a nivel narrativo, sino también en la atmósfera sonora que recuerda al trabajo de Gustavo Santaolalla, compositor original del soundtrack.

¿Dónde escucharla?

"Después del fin" ya está disponible en todas las plataformas digitales:

- Spotify

- Apple Music

- YouTube Music

- Deezer

- Bandcamp

Además, Macario compartió un video acústico exclusivo en su canal de YouTube, acompañado de visuales inspirados en escenarios icónicos del videojuego.

Más allá de la música

En sus redes sociales, el artista ha comentado que The Last of Us no solo lo inspiró musicalmente, sino que le ayudó a reflexionar sobre la humanidad en tiempos de crisis. La canción forma parte de un proyecto más amplio en el que planea rendir homenaje a distintas obras que lo marcaron como creador.