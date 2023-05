Con tema de 'La Pantera Rosa', Lizzo rinde tributo a Henry Mancini

La cantautora estadunidense Lizzo cumplió un sueño clásico al interpretar, al lado de Sir James Galway, el tema de 'La pantera rosa' con un dueto de flautas.

A través de sus redes sociales, la intérprete de 'Juice' reveló el dueto, lecciones "e incluso tocar su flauta alta" en la sesión de grabación que tuvo el pasado 30 de abril y que la página de Facebook del compositor Henry Mancini dio a conocer el encuentro el 1 de mayo.

"Monica y Felice Mancini en Nueva York para una histórica sesión de grabación con Sir James Galway, amigo de muchos años de la familia, y la única y original Lizzo", detalla la publicación.

"Ellos revivieron a la Pantera Rosa con un dueto de flautas y los mejores intérpretes locales, cuya grabación será para el Mancini Centennial Tribute EP que se lanzará en 2024", agrega el post.

Emoción

En su cuenta de Instagram, Lizzo compartió videos en los cuales convive y trabaja con el maestro Galway, de quien relató haber escuchado su álbum 'The man with the golden flute' en su adolescencia.

"Cambió el rumbo de mi vida" -escribió la cantante- "Ahora, años después, tengo el honor de tocar junto a Sir James Galway y recibir lecciones de él e incluso tocar su flauta alta. Puedo decir confiadamente que no sería la música que soy ahora sin su influencia."

"Gracias por todo esta semana Sir James Galway! Es de verdad el Rey de las Flautas y no puedo esperar a volver a tocar con usted", finalizó.

Mira su sesión de grabación: