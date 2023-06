La casa de los famosos: ¿Quién es Wendy Guevara?

La influencer, Wendy Guevara, se hizo viral en 2017 junto a su amiga Paola Suarez luego de compartir un video en redes sociales en el que supuestamente estaban perdidas en un cerro, y actualmente la creadora de contenido se ha convertido en uno de los habitantes favoritos en "La casa de los famosos", programa de los más vistos en México.

Wendy ha sido protagonista de múltiples momentos dentro del reality show, junto a Sergio Mayer, Apio Quijano, Poncho, entre otros.

¿Cuál es su nombre real?

Oriunda de León Guanajuato, Wendy Guevara, nació el 12 de agosto de 1993, y fue registrada bajo el nombre de Luis Carmen Guevara Venegas, y fue gracias al personaje que interpretó Angelica Vale en "amigas y rivales" que Wendy adoptó ese nombre.

¿Tiene estudios?

La creadora de contenido relató que siempre tuvo intermitentes durante sus estudios en la primaria, lo que ocasionó que reprobara grados escolares, aunado a ello, las golpizas que recibía la orillaron a que en la adolescencia dejara sus estudios.

Wendy ha contado difíciles momentos a los que se enfrentó antes de saltar a la fama, una de ellas, es cuando tuvo que dejar la escuela debido al bullying que sufría por su orientación sexual.

"Me salí, pues ya sabes, me bulleaban por ´jota´, por mi proceso sexual y me tenía que pelear siempre, y mejor ya no estudié, por eso no sé muchas cosas".