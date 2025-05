A medida que se acerca el estreno de La Casa de los Famosos México 3, Televisa comienza a reconfigurar el equipo que dará vida a las galas del reality más visto del país.

Con Galilea Montijo ya confirmada como conductora estelar y Diego de Erice repitiendo como figura central en las galas, ahora surgen los nombres que reemplazarán a Cecilia Galliano y Mauricio Garza, quienes han confirmado su salida del proyecto.

Según la influencer de espectáculos Chamonic, los elegidos para tomar la batuta de las galas serían Wendy Guevara, ganadora de la primera temporada, y el actor Ricardo Margaleff, conocido por su trabajo en Me Caigo de Risa. Esta dupla daría un giro fresco al tono del programa, apostando por la mezcla de carisma y comedia.

Galliano y Garza se despiden

La salida de Mauricio Garza no fue silenciosa. En entrevista con Maca Carriedo, reveló tensiones internas con Galliano y desacuerdos con la producción: "No me dejaban criticar a Adrián Marcelo... y Ceci no me dejaba hablar". Con fricciones constantes, su decisión de no regresar fue definitiva.

La Casa de los Famosos México 3 ¿Quiénes son los nuevos conductores de esta temporada?

Cecilia Galliano, por su parte, confirmó su salida en el canal Mate con Piquete, expresando tristeza por dejar un proyecto que abrazó desde el inicio, pero también aclarando rumores:

"No pedí ningún contrato millonario. Lo que sí es cierto es que hubo roces con Mauricio, el último día me dijo hasta de lo que me iba a morir"

Cambios digitales y más rumores

En el terreno digital, suena fuerte la participación de Briggitte Bozzo como la nueva host de redes sociales, en lugar de Pablo Chagra. Su experiencia reciente en el reality y su popularidad en plataformas digitales la colocan como una candidata ideal.

Mientras tanto, se especula sobre la participación de Marie Claire Harp, pero los últimos movimientos parecen inclinar la balanza hacia Wendy Guevara, quien ya cuenta con el cariño del público y la experiencia de haber vivido el encierro desde dentro.