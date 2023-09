Keane regresa a México; checa todo lo que debes de saber de conciertos

La legendaria banda británica Keane está de vuelta y traerá su magia musical a México como parte de su gira mundial para conmemorar los 20 años de su exitoso álbum debut, "Hopes & Fears".

Este álbum catapultó a Tom Chaplin, Tim Rice-Oxley, Jessie Queen y Richard Hughes a la fama con éxitos como "Somewhere Only We Know", "Bend and Break", "Everybody´s Changing" y muchos más, convirtiéndolos en un auténtico himno musical.

La agrupación liderada por Tom Chaplin dejó pistas de su regreso a México en redes sociales, incluyendo una imagen del Palacio de los Deportes, recinto que ya había albergado uno de sus aclamados shows en nuestro país.

El anuncio oficial llegó con un mensaje emocionante de la banda: "Allá vamos... Ven y celebra con nosotros 20 años de Hopes and Fears".

La gira mundial incluirá más fechas, pero los fans mexicanos estarán encantados de saber que Keane ha confirmado dos presentaciones en nuestro país.

FECHAS DE LOS CONCIERTOS DE KEANE EN MÉXICO

Los conciertos de Keane en México están programados para el 1 de abril de 2024 en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México y el 3 de abril de 2024 en el Auditorio Telmex de Guadalajara.

Después de cuatro años desde su última presentación en México, la banda regresará para brindar a sus seguidores un espectáculo inolvidable.

VENTA DE BOLETOS PARA LOS CONCIERTOS DE KEANE EN MÉXICO

Los boletos para los conciertos de Keane en México saldrán a la venta en las siguientes fechas:

Preventa para fans: miércoles 13 de septiembre.

Preventa Citibanamex: jueves 14 de septiembre.

Venta general: viernes 15 de septiembre.

Los fans que se registren para la preventa recibirán un código de acceso un día antes para asegurarse de obtener sus boletos. La venta de boletos estará a cargo de Ticketmaster.

Hasta el momento, los precios de los boletos no han sido revelados, pero se espera que en los próximos días se proporcionen más detalles sobre las diferentes secciones y sus costos.