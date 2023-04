Katy Perry rechaza peluche de Dr. Simi en pleno concierto; esta fue su reacción

Al parecer a la cantante Katy Perry no le gustó para nada el regalo de un fans que le mostró en pleno concierto en las Vegas, la intérprete de "roar" rechazó el peluche del Dr. Simi en pleno concierto.

El momento del "rechazo" fue cuando Katy se acercó al público y extendió la mano para agarrar al carismático emblema en conciertos, el peluche del Dr. Simi caracterizado de la cantante, a lo cual la interprete mientras cantaba "Never Really Over" hizo un gesto de desagrado.

Segundos después, Perry levantó el peluche y rápidamente lo devolvió todo esto mientras los fans eran testigos en primera instancia del gesto y de rechazo para el carismático peluche.

Dr. Simi caracterizado

El Dr. Simi, lo había caracterizado con un vestido con franjas rosas y blancas, así como botas y pelo largo negro, como lo ha venido usando la cantante en sus últimas presentaciones.

No es la primera vez que le dan como regalo a este peluche, ya que una fans pudo subirse al escenario y le regalo a Simi, ahí Katy lo cargo como si fuera un bebé.

Cuando el video se viralizó en redes sociales, especialmente en Tik Tok, los fans mexicanos no se hicieron esperar y criticaron el gesto de la intérprete de "Hot n Cold", algunos usuarios de forma "sarcástica" hasta pidieron que se cancelara del país ya que rechazar al Dr. Simi en peluche es una traición a la patria.