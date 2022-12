Julión Álvarez dice que no se arrepiente de presentarse ebrio en palenque

Julión Álvarez compartió en redes sociales una explicación de por qué se le vio en estado inconveniente.

El cantante fue captado pasado de copas en una presentación en un palenque de Querétaro el viernes pasado. Las imágenes rápidamente se corrieron por redes sociales.

Se veía arrastrando palabras y tambaleándose mientras trataba de cantar sus éxitos.

Para justificarse, comentó que Ricardo Álvarez, representante en la gira del cantante, le llevó al palenque al grupo Traviezoz de la Zierra, quienes le compusieron el corrido 'A mi paso'.

"El viernes, después de tres eventos, uno más con lleno total con tan bonita respuesta, me llevo mi hermano @ricaalvarezm de sorpresa al grupo @traviezoz_official".

Dicha canción habla sobre lo que sucedió al ser colocado en la lista negra del Departamento del Tesoro en Estados Unidos, un problema con el que lidió más de cinco años y que pausó su carrera artística.

"Les comparto... me la cantan, me ganó el sentimiento. Días sin tomar como ese día lo hice porque quería evitar llorar... ( no se logró). No es excusa, no me arrepiento y no es que sea sinvergüenza".

Comentó que disfrutó la presentación y que es un ser humano, por lo que tuvo sentimientos encontrados al momento de escuchar la canción.

"Soy humano, tuve muchos sentimientos encontrados y agradezco mucho a quien me los entienda y sé que no a todos les parece y respeto y acepto la crítica".