Tras tragedia del Titán, Jacky Bracamontes presume viaje en submarino y la tunden en redes

Vaya revuelo el que causó Jacky Bracamontes este fin de semana al compartir todos los detalles de sus lujosas vacaciones en Hawái, en donde una escapada a la playa terminó en una extravagante y arriesgada aventura en un submarino. Aunque la emoción de la actriz y de su familia se sintió en cada segundo, los usuarios de redes sociales no dudaron en abrir el debate de los riesgos existentes que este tipo de viajes pueden tener, en especial tras la implosión del Titán,donde cinco personas perdieron la vida.

Desde hace un par de semanas los viajes en submarino para navegar el fondo del mar han causado revuelo en todo el mundo y no sólo por los elevados precios que no todo el mundo puede costear, sino también por accidentes como la implosión del Titán, un sumergible que se encontraba explorando los restos del Titanic, el monumental barco que se hundió en 1912. El incidente ha dado mucho de qué hablar y ahora la actriz y su familia es encuentran en el ojo del huracán e incluso los tachan de "irresponsables".









Tunden en redes a la actriz

A través de su cuenta oficial de Instagram, Jacky Bracamontes compartió un nuevo video en el que dejó ver cómo se vive esta experiencia rodados de las profundidades del mar y de todas las especies marinas que pudieron apreciar de cerca y detrás de los cristales, como fue el caso de un par de mantarrayas; sin embargo, la ex Nuestra Belleza México también confesó que estaba aterrada de este plan familiar.

"Obviamente @jackybrv quería cancelar el meterse al #submarino, y yo siempre había querido subirme o meterme a uno y bajar más de 40 metros. Yo les dije, el que no quiera, se queda en tierra....!! y que creen??? #allaboard #todosalsubmarino. Si estuvo muy #cool...", fue el mensaje que compartió su esposo Martín Fuentes.

En la grabación además de especies marinas también se pudo apreciar a un barco hundido y aunque el submarino en el que Bracamontes, su esposo e hijas viajaron era más grande y por lo tanto con mayor capacidad para turistas, el revuelo se despertó en la sección de comentarios, pues hay quienes aseguran que los visitantes son "irresponsables". Por otro lado, algunos fanáticos de la actriz aprovecharon para defenderla y contrarrestar las opiniones negativas.





Tras la implosión del Titán han surgido todo tipo de dudas e inseguridades y estas vacaciones de Jacqueline Bracamontes revivieron el debate en redes sociales y es que sus seguidores no dudaron en dejar comentarios como "ni lo loca haría eso con mis hijas y menos después de lo que acaba de pasar .... Al final es su vida y yo solo opino", "no se nos perdió absolutamente nada en las profundidades del mar", "exponer a toda mi familia en esta aventura usted los tiene bien puestos" y "que irresponsables, después de lo que pasó no tenéis miedo?".

A pesar de las críticas y las opiniones divididas por su espíritu aventurero, ni Jacky ni su esposo han hecho declaraciones al respecto.