Horóscopo de hoy: 11 de marzo de 2023

La vida puede ser un poco tensa en este momento del mes, pero permanece abierta a nuevas posibilidades, espera noticias o respuestas impredecibles de los demás. La Luna está en tensión con Urano, así que no es buen momento para tomar decisiones permanentes.

Aries

Es un fin de semana en el que te sientes más preparada para repasar tus horóscopos de marzo, compartir y disfrutar con los demás. Es un período poderoso para tus planes e iniciativas, pero no olvides qué estás pasando por algunos cambios internos y debes ser gentil contigo misma.

Tauro

Tu vida social cobra importancia este fin de semana, es también momento de hablar con tu socio o pareja respecto a sus necesidades emocionales o a lo que sienten el uno por el otro.

Géminis

Los eventos de este fin de semana estimulan tu ambición y te empujan a dar lo mejor de ti. Marzo te mantiene ocupada, llena de compromisos con el mundo exterior, tanto en términos de responsabilidad como de placer.

Cáncer

Es posible que los acuerdos a los que llegues este fin de semana no sean tan rentables a largo plazo, así que analiza bien tus palabras y no firmes nada. Si has estado saliendo con alguien por un tiempo, este fin de semana puede solidificar la conexión de una manera intensa.

Leo

Es un día para prestar atención a tus inversiones y a la manera en la que guardas tu dinero para el futuro. Usa el día de hoy para ganar entendimiento y empezar a comprender tus relaciones más íntimas, especialmente las familiares, la que tienes con tus padres, tus hijos y tus hermanos.

Virgo

Las palabras pueden herir fácilmente, sobre todo si vienen de alguien a quien quieres mucho o que es importante para tu corazón. Procura sacar lo mejor de este tránsito y reflexiona acerca de todo lo que escuchas para que veas qué es rescatable.

Libra

Este fin de semana una sensación de frustración invade tus pensamientos. Puedes enfrentar algunos contratiempos financieros, así que procura hacer un presupuesto y evita gastos innecesarios.

Escorpio

Si emocionalmente has tenido semanas poco estables o un tanto intensas, hoy puede ser muy difícil apegarte a la razón y al sentido común. Tu humor puede estar cambiante y puede costarte mucho trabajo esconder tus emociones.

Sagitario

Es un fin de semana para explorar tu interés en los diferentes aspectos espirituales que últimamente han estado llamando tu atención. Busca un libro, un taller, un video o un curso al respecto.

Capricornio

Cuidado con las ganas repentinas que puedes sentir por buscar a alguien del pasado. Gracias a los tránsitos lunares, es un fin de semana en el que te sientes cómoda buscando a personas semejantes a ti, personas con las que compartes ideas, intereses o aficiones.

Acuario

Usa este día para sacar a la luz tu actitud más profesional y competente. Incluso si aún no tienes una reunión o compromiso importante, la energía te favorece para dar con una solución o estrategia que te permita crecer.

Piscis

El fin de semana habla de negocios con extranjeros o de ganancias relevantes que puedes obtener asociándote con alguien que está en otro país o a distancia. Algunos desafíos laborales pueden nublar tus planes.