Horóscopo de hoy 11 de abril de 2023

► Aries (21 marzo a 19 abril)

Algunos proyectos profesionales estarán todavía en el aire, pero sabrá afirmar su posición con efectividad. No todas aquellas personas que vea hoy resultarán de su agrado, pero será buen momento para ir en procura de los objetivos que busca en su vida social.

► Tauro (20 abril a 20 mayo)

Sus nuevos proyectos profesionales son excelentes. Se sentirá atraído por la buena vida y tendrá propensión a gastar más de lo debido. No se muestre crítico con un familiar íntimo.

► Géminis (21 mayo a 20 junio)

Su juicio no será hoy excesivamente acertado en asuntos profesionales. Podría comprometerse a más de lo que puede o descuidar detalles importantes. Disfrute de la vida hogareña, donde encontrará sobrados motivos para pasarlo bien.

► Cáncer (21 junio a 22 julio)

Acentúe la disciplina y la responsabilidad, ya que deberá hacer frente a tareas adicionales en su trabajo. En el plano amistoso deberá mostrarse firme y no ceder a las presiones que reciba. Por la noche procure no enfadarse con un pariente y no encrespe el ambiente familiar.

► Leo (23 julio a 22 agosto)

Las distracciones interferirán hoy en su trabajo, pero no pierda la paciencia y espere a mejor ocasión. Procure no herir los sentimientos de un familiar cercano. Su hogar será esta noche marco apropiado para el amor.

► Virgo (23 agosto julio a 22 septiembre)

Estará preparado para poner en marcha un nuevo proyecto profesional, pero podría sentirse excesivamente preocupado por pequeñeces. Siguen fluyendo corrientes creativas, pero podrían verse interrumpidas por una oleada temperamental.

► Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Procure no engañarse usted mismo. El trabajo puede resultar difícil, pero será usted capaz de realizarlo a la perfección. Estado de ánimo propicio a la diversión. Necesitará recurrir a su sentido de la moderación si no quiere excederse en sus gastos.

► Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

Dedique a su trabajo el tiempo que requiera y no lo dé por finalizado hasta que todos sus asuntos estén en orden. En el plano familiar decídase a pedir disculpas. Una llamada telefónica a última hora le dejará sumido en un mar de dudas.

► Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Se mostrará más precavido que de costumbre, pero pese a ello es ocasión inmejorable para iniciar nuevos asuntos profesionales. Demuestre a los demás que desea para ellos lo mejor. Buena comunicación en su vida sentimental.

► Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

Hoy sostendrá una entrevista de trabajo con alguien propenso a la charla grandilocuente e inútil. Sus nuevos proyectos económicos debería mantenerlos en secreto por ahora. Asegúrese de que nadie se apropia de sus ideas.

► Acuario (20 enero a 18 febrero)

Es posible que no le agrade la persona con quien tendrá que negociar, pero pese a ello hará notorios progresos. Quizás cuestione hoy el valor de una amistad. Póngase en guardia esta noche contra comentarios mal intencionados.

► Piscis (19 febrero a 20 marzo)

No podrá demorar por más tiempo una importante decisión referente a su carrera profesional. El exceso de sensibilidad podría constituir un problema en sus relaciones afectivas. Por la noche disfrutará a tope de la vida.