Hallan sin vida al salsero Lalo Rodríguez, conocido por ´Ven, devórame otra vez´

Lalo Rodríguez, un conocido salsero de origen puertorriqueño, fue hallado sin vida este día en el municipio de Carolina, en Puerto Rico.

Según autoridades locales, el cuerpo de Ubaldo Rodríguez Santos –nombre original del artista- de 64 años fue encontrado en el residencial Sabana Abajo cerca de las 3:10 de la tarde, hora local.

El cuerpo de Lalo Rodríguez no presentaba signos de violencia, indicaron los reportes, por lo que serán las pruebas forenses las que determinen las verdaderas causas de su muerte.

Aunque no se ha informado más sobre un posible motivo, se sabe que el salsero tenía un largo historial de adicciones tanto al alcohol como a otras sustancias.

Anteriormente, según medios locales, el 12 de noviembre el cantante había sido intubado tras ser hospitalizado, pues fue hallado ´en estado catatónico´. En 2021, fue encontrado deambulando sobre una carretera en aparente estado de ebriedad.

Trayectoria

Lalo Rodríguez inició en el mundo de la salsa desde los 12 años; sus primeros éxitos los cosechó a la edad de 16 con la banda de Eddie Palmieri con el disco The Sun of the Latin Music, el primero del género salsa en recibir un Grammy.

Aunque el auge de su carrera se dio entre las décadas de 1980 y 1990, con éxitos como Ven, devórame otra vez, Sí, te mentí, No te voy a defraudar, entre otros, que lo convirtieron en precursor de la llamada salsa sensual.

Desgraciadamente no pudo separar los escándalos por drogas y alcohol de su vida; en 2011 fue arrestado por cargos de violencia familiar y sentenciado a dos años de libertad condicional.

Le sobreviven cuatro hijos, que procreó con su exesposa Wanda Torres Vázquez.