George Harrison: el beatle que pronosticó el fin de la banda y estuvo enamorado de México

George Harrison, quien fue creador de himnos como 'Something' y 'Here Comes the Sun' e integrante de The Beatles un grupo ostentoso, enfático, punzante y "dueños del mundo", perdió la batalla contra el cáncer un 29 de noviembre del 2002 a la edad de 58 años.

El mundo entero lamentó su partida, sin embargo, desde entonces sus seguidores se han encargado de recordarlo como un grande de The Beatles.

Nacido un 25 de febrero de 1943 en Liverpool y siendo el menor de cuatro hermanos, siempre se caracterizó por su capacidad de observación y tenacidad, cualidades que siempre sus compañeros de grupo destacaron.

A pesar de las circunstancias de su vida, el destino o la casualidad lo llevó hasta Paul McCartney, quien recomendó en variadas ocasiones a George por su habilidad para tocar, pero Lennon se negaba, argumentando que era demasiado joven para integrar la banda.

Su carácter fue forjado en The Beatles, siempre se caracterizó por ser el más tranquilo y silencioso, pero siguió trabajando hasta convertirse en un música profesional y respetado.

Según el portal El Universal de 10, casi por casualidad, se topó con la cultura hindú, la que le abrió las puertas a un mundo en el que sentía que encajaba mejor.

En el sonido que producía el sitar y en el dominio de este instrumento, encontró su sello distintivo dentro del grupo. La influencia del sitar puede oírse en temas como Norwegian wood.

No obstante, en medio de una increíble lucha de egos entre Lennon y McCartney que ya todo el mundo sabía, surgió toda la calidad instrumental y de composición de Harrison.

Es preciso mencionar que cuando The Beatles se separó en 1970, George sorprendió al mundo con All things must pass, un disco solista triple, en el que incluyó las canciones que sus ex compañeros no le dejaron grabar con la banda, y el cual se convirtió en un rotundo éxito.

El final de su vida llegó hasta 2001 cuando los médicos le diagnosticaron el reproducimiento de su enfermedad la cual avanzó a otros órganos de su cuerpo, tales como el cerebro.

"Toco un poco la guitarra, compongo un par de temas, hago un par de películas, pero nada de eso es realmente yo", dijo una vez George Harrison. "El verdadero yo es otra cosa."

Cosas que no sabías sobre el beatle que se enamoró de México

1- Antes de dedicarse a la música, George fue aprendiz de electricista.

2- George Harrison y Eric Clapton se enamoraron de la misma mujer: Pattie Boyd. De hecho, fue esposa de ambos e inspiró las canciones Something (The Beatles) y Layla (Clapton).

3- Su segunda esposa, Olivia Arias, es de origen mexicano, pero nació en Los Ángeles, California.

Olivia Arias fue una escritora y productora de origen mexicano que enamoró a George Harrison y con quien sostuvo una relación en el mejor momento de The Beatles.

4- Arias aseguró que una de sus pasiones era la música mexicana, como Los Panchos, y por ende las películas de nuestro país.

5- En 1980, año en que murió John Lennon, George publicó su autobiografía llamada 'I me mine', en la que destaca su gusto por la jardinería y la Fórmula 1.

6- Dominaba más de 25 instrumentos.

7- De acuerdo con la revista Rolling Stone, se encuentra en el sitio 11 de los mejores guitarristas de todos los tiempos.

8- Fue el primer Beatle en lanzar un disco solista, con ayuda de Ringo Starr.

9- Visitó los Estados Unidos antes que los otros Beatles, y dio un recital con otro grupo.