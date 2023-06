Fallece Rosario Zúñiga a los 59 años; actriz de 'No manches Frida' y 'Perfume de violetas'

La actriz Rosario Zúñiga, quien tuvo una exitosa carrera con más de tres décadas entregadas al medio artístico, falleció este domingo a los 59 años de edad. Zúñiga es recordada de producciones como ´Perfume de violetas´ y ´Lo que callamos las mujeres´, además de haber tenido participación en numerosas series, novelas, películas y obras de teatro.

Las reacciones en redes sociales

A través de su Twitter oficial, la Asociación Nacional de Actores (ANDA) hizo público el fallecimiento de la artista, donde también mandaron un mensaje de condolencias hacia su familia y expresaron su dolor por la partida de su compañera.

De igual manera, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), le dedicó mediante sus redes sociales unas palabras a la actriz.

"Lamentamos el sensible deceso de la actriz Rosario Zúñiga, cuya trayectoria artística de más de 30 años es referente en el teatro, cine y televisión de México".

La Compañía Nacional de Teatro también expresó su pésame con el mensaje: "Los integrantes de la CNT celebramos la vida de nuestra querida Rosario Zúñiga. Actriz de teatro, cine y televisión, quien fue miembro del elenco estable de la CNT".

La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Rosario Zúñiga. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Descanse en paz. pic.twitter.com/X6GyVOub4q — Asociación Nacional de Actores (@andactores) June 19, 2023

¿De qué falleció Rosario Zúñiga?

Rosario se había mantenido bastante activa en años recientes, entre sus últimos trabajos están varios episodios de ´Lo que la gente cuenta´, ´Lotería del crimen´ y ´Rutas de la vida´ grabados en el 2022.

No obstante, la actriz no se mantenía de la misma manera en redes sociales, pues no las actualizaba constantemente, debido a ello, se desconocía de sus padecimientos de salud. Hasta este momento no se han revelado detalles de la causa de muerte.

¿Quién fue Rosario Zúñiga?

Rosario Zúñiga nació en México en 1964 y ahí se formó en la Escuela Nacional de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes, además, estudió cine en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM y fue becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes para llevar a cabo el proyecto ´Sor Juana y la Perversa Trinidad´.

Zúñiga hizo más de 30 obras de teatro, 15 telenovelas, series y programas de TV. En la década de los 70 y 80 fue cuando comenzó a tener sus primeros roles, en ese tiempo trabajó en el teatro en obras como ´Fuenteovejuna´ además de protagonizar ´Cómo quieres que sea´ (1981), un mediometraje que fue galardonado con un premio Ariel.

La actriz mexicana trabajó con distintos directores de teatro como lo son Julio Castillo, Luis de Tavira, Ludwik Margules y Georges Lavadaunt, donde también tuvo una destacada participación en programas culturales.

Algunas de sus producciones más conocidas: