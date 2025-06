¿Lo sabías? Esta importante escena fue eliminada de Lilo & Stitch en su versión animada

Si creías que ya lo habías visto todo con la popularidad que ha readquirido recientemente Lilo & Stitch, es posible que esta escena eliminada te sorprenda... o te haga enojar un poco más con Disney.

En medio del debate por los cambios en el live-action (especialmente por su final suavizado, situaciones y personajes omitidos), en redes resurgió una escena descartada de la película original de 2002 que nunca llegó a verse animada a color, pero que ahora está causando revuelo por su contundente mensaje.

Y no, no nos referimos a la escena que tuvo que ser modificada para no levantar fuerte polémica por lo reciente y delicado que era entonces el tema de los atentados del 11 de septiembre; sigue leyendo para que podamos contarte.

En los bocetos originales incluidos en el DVD, se muestra a Lilo en una playa de Hawaii, cuando un grupo de turistas estadounidenses se le acerca con actitud algo prepotente para pedir indicaciones. Lejos de quedarse callada, Lilo decide responderles a su manera: simula tener control sobre el océano durante una alerta de tsunami.

El grupo, asustado, sale corriendo del lugar. Incluso Jumba y Pleakley caen en la trampa. Pero la escena no se queda ahí: Cobra Bubbles aparece y observa a Lilo con seriedad, mientras ella, sin arrepentirse, le dice con firmeza una frase que no pasó desapercibida para los fans: "Si vivieras aquí, lo entenderías."

Aunque nunca fue animada por completo, esta escena logró conectar con quienes conocen el contexto histórico y social de Hawaii, específicamente en torno a la crítica que existe por parte de los locales hacia los turistas.

Muchos usuarios en redes han dicho que este fragmento les da una nueva perspectiva sobre el comportamiento de Lilo y que, lejos de ser una simple niña problemática, en realidad está respondiendo a algo mucho más profundo.

Y sí, también hubo quienes reclamaron a Disney por no haber incluido esa escena en el corte final. "Esto explica tanto del personaje", escribió una fan. "No puedo creer que lo hayan eliminado", publicó otro.

Mientras el remake continúa dividiendo opiniones, esta escena eliminada ha servido como recordatorio del impacto que tuvo el filme original, incluso en lo que nunca se vio.

¿Qué opinas?