Conoce la trayectoria de Elena Reygadas, Mejor chef del mundo por The World's 50 Best 2023

La mexicana Elena Reygadas ha sido coronada como la mejor chef del mundo, tras ser nombrada -de forma anticipada- como la ganadora del primer premio de The World´s 50 Best 2023.

El mundo de la gastronomía se une para celebrar el merecido reconocimiento de una de las figuras más brillantes e influyentes de la cocina contemporánea: la chef a la cabeza de Rosetta (tanto el restaurante como la panadería), Lardo, Café Nin y Bella Aurora: Elena Reygadas.

Conocida por su enfoque innovador y creativo en la cocina, Reygadas está dejando su huella en la escena culinaria global. Con este premio, Reygadas se consolida (todavía más) como una de las figuras más destacadas de la cocina contemporánea y un modelo a seguir para otras mujeres en el mundo culinario.

Cabe destacar que Reygadas ya había sido reconocida en 2014 como la mejor chef de Latinoamérica, por el mismo galardón de 50 World´s Best, pero ahora lleva su talento culinario a lo más alto del escenario mundial. Se ha convertido en la mejor chef mujer del mundo.

Bases

A pesar de haber estudiado Literatura Inglesa, Elena dedicó su vida a narrar historias con otro lenguaje: la cocina y repostería. Creció rodeada de influencias culinarias gracias a su madre y abuelas, quienes le transmitieron su amor por la cocina. Así, aprendió a cocinar en su hogar y nunca dejó de hacerlo.

Su pasión por la cocina la llevó después a Londres, donde pasó cuatro años bajo la tutela del chef italiano Giorgio Locatelli. Aquí fue donde adquirió su icónico sello mediterráneo. A su regreso a México, abrió Rosetta, que rápidamente se convirtió en uno de los principales referentes de la ciudad.

Distinción

El director de Contenido de la lista de Mejores Restaurantes del Mundo, William Drew, manifestó el honor de entregar este premio a una chef "que está abriendo camino para futuras generaciones de líderes femeninas en México y más allá, con su defensa de los platillos tradicionales y la biodiversidad indígena".

En los últimos dos años, el premio a la mejor chef mujer del mundo se ha quedado en Latinoamérica. Primero pasó por las manos de la peruana Pía León (2021), y después a la colombiana Leo Espinosa (2022). Ahora fue el turno de México.

El reconocimiento que ahora se le hace a Reygadas no se debe solo a una labor específica, sino a una trayectoria que ha dejado huella en la gastronomía mundial.

Según The World´s 50 Best, la distinción no se debe únicamente a su habilidad en la cocina, sino también a su trascendencia social y su compromiso con la conservación de la biodiversidad y la cultura. Una merecida distinción para una chef que ha sabido unir la tradición y la innovación en cada plato que sirve.

Compromiso

Para Reygadas, la cocina no es solo una pasión, sino también una forma de conservar la biodiversidad del planeta y la cultura local: "Soy cocinera en una ciudad enorme, pero me gusta seguir a la naturaleza. El mundo está tan homogeneizado, que es vital que cada quien use ingredientes arraigados a su territorio", explica.

Los ingredientes locales son la piedra angular de la cocina de Reygadas. En su menú, Rosetta utiliza ingredientes como la flor de izote, hoja santa, mamey, el piloncillo, el callo de hacha y el huitlacoche, que se convierten en un vehículo directo al corazón de la gastronomía mexicana traducida por Elena.

Con su propuesta vegetal y su apuesta por pequeños productores locales, Rosetta ha logrado situarse anteriormente en otros puestos privilegiados en premiaciones similares. Obtuvo el puesto 60 de la lista The World´s 50 Best Restaurants 2022. Y estuvo en el lugar número 37 de la lista Latin America´s 50 Best Restaurants 2022.

Su cocina delicada, pero llena de identidad y sabor, ha cautivado a cientos de comensales que buscan vivir una experiencia culinaria única y auténtica. No dejes de seguir el trabajo de Elena Reygadas que es, sin duda alguna,una de las chefs más destacadas de la escena culinaria mexicana. Una embajadora de la biodiversidad y cultura local a través de su cocina.

"Como cocinera, soy muy suertuda de tener tantos sabores, tantos ingredientes; hay tal biodiversidad en este pais es que es infinito, no termino de encontrar nuevos ingredientes, nuevos sabores, nuevas técnicas", revela a 50 Best.

"Para mí, este premio es para todas estas mujeres que por milenios han estado en las cocinas, que de muchas maneras me inspiran e incluso son quienes me formaron en primera instancia."

"Lo que quiero es que continúe mi curiosidad y la alegría que me da el cocinar, el reicbir a la gente; siga siendo de tanta felicidad, eso es lo que yo deseo."