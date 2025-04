¿De qué trata la nueva canción de Ángela Aguilar "Nadie Se Va Como Llegó"?

Ángela Aguilar. Con apenas 21 años y una carrera que ya suma 17, la cantante presenta Nadie Se Va Como Llegó, el primer sencillo de su próximo álbum homónimo, que verá la luz este 22 de mayo.

Pero más allá de una canción de desamor, este lanzamiento marca un antes y un después en su trayectoria artística y personal.

Ángela no solo presta su voz, sino también su visión: Nadie Se Va Como Llegó es el primer proyecto donde se desempeña como productora ejecutiva.

¿De qué trata la nueva canción de Ángela Aguilar lanza "Nadie Se Va Como Llegó"?

Esta decisión no es menor, pues representa su deseo de explorar y fusionar sonidos tradicionales como el mariachi y la cumbia con elementos modernos como el pop y el regional tumbado. La joven heredera de la Dinastía Aguilar abraza su raíz, pero no teme reinventarse para contar su historia a su manera.

La creación del álbum no fue un trabajo solitario. Para dar forma a este universo sonoro y emocional, Ángela se rodeó de compositoras mexicanas y colaboró con Harmony Project, un coro juvenil de Los Ángeles integrado por niños de comunidades vulnerables.

En lo que parece una confesión honesta y dolorosa, Nadie Se Va Como Llegó nos sumerge en el duelo de una relación que se transforma en campo de batalla.

Desde los primeros versos, la letra revela la herida de un amor que no fue justo, que se vivió de forma desigual. Él se va aparentemente ileso, ella se queda rota.

"De este amor nadie se va como llegó. Te di mi mejor versión y tú a mí no."

Con frases crudas y transparentes, la canción construye el retrato de una despedida donde no hay ganadores, solo cicatrices compartidas. La voz de Ángela, cargada de matices, se convierte en eco de miles de corazones que alguna vez también amaron de más.

Qué desgastante intentar volver a ser los de antes

Pasamos de amantes a ser enemigos

Arrepentidos de habernos conocido

Quisiera borrar de mi cuerpo el tatuaje que hicieron tus besos

Volver a ese día que pude tocarte y no haberlo hecho

De este amor nadie se va como llegó

Te di mi mejor versión y tú a mí no

Tú te vas sonriendo, aparentemente entero

Y yo me quedo loca porque aún te quiero

De este amor nadie se va como llegó

Lo más justo es repartirnos el dolor

En partes iguales, sin daños colaterales

Porque esta guerra, la verdad, que no lo vale

Todo en la vida tiene solución

Pero tú y yo somos la excepción

De este amor nadie se va como llegó

Te di mi mejor versión y tú a mí no

Tú te vas corriendo, aparentemente entero

Y yo me quedo rota porque aún te quiero

De este amor nadie se va como llegó

Lo más justo es repartirnos el dolor

En partes iguales

Sin daños colaterales

Porque esta guerra, la verdad, no lo vale

Todo en la vida tiene solución

Pero tú y yo somos la excepción

El video musical, dirigido por Manuel Gayosso, acompaña esta balada desde una estética tan nostálgica como simbólica. En una cantina mexicana, Ángela canta entre copas, amigas y recuerdos.

Las imágenes se entrelazan con escenas de su soledad emocional, como si cada rincón del lugar guardara un trozo del amor perdido. Al final, no queda más que brindar con los que aún sienten, aunque duela.

A pesar del tono melancólico, Nadie Se Va Como Llegó no es una canción de arrepentimiento, sino de aprendizaje. Refleja el reconocimiento de que incluso el dolor tiene un propósito: abrir el camino hacia una versión más fuerte de uno mismo. En palabras de la propia artista:

"Esta nueva música no es un mensaje para nadie. No es una reacción. No es un titular. Es un reflejo de quién soy. Es para mí. Y para cada persona que alguna vez ha sentido algo real a través de una canción."