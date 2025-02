¿De qué murió Michelle Trachtenberg? Actriz de ´Gossip Girl´ de 39 años

Duro golpe para el mundo del espectáculo y para la infancia de muchos, pues Michelle Trachtenberg, una de las actrices juveniles más famosas de la década de los 2000, falleció este 26 de febrero de 2025 a los 39 años de edad.

La actriz era mundialmente reconocida por su papel de Georgina Sparks en la serie ´Gossip Girl´, así como las películas ´Harriet the SPY´, ´Eurotrip´, ´17 Again´ y ´Sueños Sobre Hielo´.

También te puede interesar... ¿De qué murió Roberta Flack? Cantante de Killing me softly with this song

¿De qué murió Michelle Trachtenberg?

La actriz nacida el 11 de octubre de 1985 fue hallada sin vida por su madre alrededor de las 8 de la mañana de este miércoles en el departamento donde habitaba en la ciudad de Nueva York.

Las causas oficiales de su fallecimiento no han sido confirmadas; la policía se apersonó en el lugar y simplemente se reportó que fue hallada inconsciente, por lo que fue auxiliada por médicos que confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Sin embargo, no se sospecha que haya sido víctima de algún delito.

Se sabe que la actriz recientemente se había sometido a un trasplante de hígado, por lo que los mayores rumores apuntan a que habría fallecido debido a complicaciones en su salud hepática.

En las últimas semanas, Trachtenberg recibió críticas por las fotos que publicaba en redes sociales, ya que sus seguidores puntualizaban que lucía un aspecto demacrado y ojos amarillentos.

Pese a la preocupación, la actriz sostuvo que se encontraba saludable, que nunca se había sometido a cirugía plástica y que su aspecto se debía simplemente a que "ya no era una adolescente".

Se espera que en las próximas horas sean revelados más detalles sobre las causas del lamentable deceso de la icónica actriz. Descansa en paz, princesa del hielo.