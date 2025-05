De Chucky al escándalo: las acusaciones contra el actor Ed Gale, antes de su muerte

Ed Gale, recordado por interpretar al muñeco asesino Chucky en las primeras películas de Child´s Play, falleció a los 61 años en un centro de cuidados paliativos en Los Ángeles.

Su sobrina, Kayse Gale, lo despidió en redes sociales con un emotivo mensaje: "Ed Gale se despidió por última vez y ahora es la estrella principal en la cartelera del más allá". Según contó, a los 21 años Gale dejó Michigan y se mudó a California con solo 41 dólares para perseguir su sueño de ser actor.

Aunque no se reveló la causa exacta del fallecimiento, fue descrito como "repentino". Desde 2020 no tenía apariciones públicas y su carrera había quedado en pausa por fuertes acusaciones de abuso.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias de todo Veracruz en tiempo real

Su última controversia

En 2023, su nombre volvió al centro de la polémica tras ser acusado por un grupo vigilante en línea de intentar mantener conversaciones sexuales con menores. Según New York Post, Gale, de entonces 59 años, fue acusado de intercambiar mensajes sexuales con al menos 10 menores de edad.

También te puede interesar... Ed Gale: actor que dio vida a Chucky fallece a los 61 años

Las denuncias fueron presentadas por un grupo de investigación civil que acudió a su apartamento en Hollywood para confrontarlo. Los miembros del equipo se habrían hecho pasar por un adolescente de 14 años e intercambiaron mensajes con el actor, quien supuestamente envió textos de contenido sexual.

La policía de Los Ángeles llegó a confiscar sus dispositivos electrónicos, aunque nunca fue arrestado ni formalmente acusado, la investigación seguía abierta al momento de su muerte en mayo de 2025.

Trayectoria

Gale fue fundamental en la creación del personaje de Chucky: era quien realizaba las escenas físicas del muñeco, antes de que los efectos digitales dominaran la industria. Participó en Muñeco diabólico (1988), Child´s Play 2 y La novia de Chucky (1998), además de otros títulos como Howard the Duck, Bill & Ted´s Bogus Journey, Spaceballs, The Polar Express, y en series como ER o My Name is Earl.

Nacido con acondroplasia, Gale supo convertir su condición en parte de su identidad artística. Con más de 130 créditos en cine, televisión y comerciales, se ganó un lugar en el cine de ciencia ficción y terror de los años 80 y 90.

Ed Gale fue una figura que marcó a toda una generación gracias a su trabajo en el cine de terror, pero su vida terminó envuelta en sombras. El hombre detrás de uno de los personajes más terroríficos del cine dejó un legado tan icónico como polémico. Su historia es, a la vez, la de un actor que rompió barreras físicas y la de un final empañado por acusaciones graves que nunca llegaron a resolverse judicialmente.