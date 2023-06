Daniel Bisogno sospechaba tener VIH antes de ser hospitalizado

El conductor y actor mexicano Daniel Bisogno se ha visto inmerso en problemas de salud en las últimas semanas, al punto de ser hospitalizado el pasado 29 de mayo.

El mismo día la conductora y compañera del conductor, Paty Chapoy fue la encargada de dar a conocer esta noticia a la audiencia, informando que se encontraba hospitalizado en el área de terapia intensiva por problemas hepáticos.

Después de varios de días de hospitalización, el pasado 2 de junio, "El Muñe", como es llamado de cariño por sus compañeros del programa ventaneando, fue dado de alta y con ello información sobre su salud también se dieron a conocer.

Durante el programa en vivo ventaneado, la periodista Paty Chapoy explicó que su compañero había sido intervenido quirúrgicamente debido a que las várices que tenía en el esófago estuvieron a punto de reventarse.

Aunque Bisogno ha tenido algunas apariciones intermitentes en redes sociales, hasta ahora se había mantenido lejos de las cámaras ya que continúa en recuperación.

VIH

Sin embargo, se dio a conocer a través de una entrevista grabada en el programa que conduce una aterradora situación por la que atravesó el conductor, ya que antes de que dieran con su padecimiento, llegó a pensar que era portador del VIH.

"Empecé a sentirme débil, a sentirme mal y a pasarla muy mal. Cuando arranqué "Lagunilla mi barrio", obra en la que el actor y conductor participa; varias veces estuve a punto de desmayarme por la debilidad y no sabía que era. Me hice pruebas de todo y salieron tan bajas las defensas que primero pensaron que eran amibas, hasta que el doctor me dice: "Hay que hacerse pruebas de todo, incluida la de VIH", mencionó.

Posteriormente Daniel Bisogno procedió a realizarse los estudios indicados en un laboratorio poco reconocido, obteniendo una repuesta perturbadora, pues el primer resultado fue positivo.

Tomando cartas en el asunto llamó a su médico de confianza, en donde se le indico realizarse otra prueba en el hospital y descartar cualquier duda, afortunadamente y después de un estresante tiempo de espera, el resultado fue negativo, comentó el conductor.

Finalmente en urgencias, Bisogno reconoció que el miedo se apoderó totalmente de él pues por su mente llegó a pasar la idea de que no volvería a ver su hija, incluso se despidió de su pequeña hija, momento que recordó entre lágrimas: "No podía pensar en que, en una de esas no volvía a salir, porque nadie tiene la vida comprada.