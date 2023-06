"Pensé que no iba a salir": Daniel Bisogno detalla a Pati Chapoy su 'regreso a la vida' (+Video)

A través de una emotiva entrevista con Pati Chapoy, para el programa Ventaneando, Daniel Bisogno reapareció la tarde de este jueves 8 de junio en la pantalla chica.

En la misma, el conductor reveló su complicada situación de salud y posterior hospitalización, la cual lo llevó de Urgencias a Terapia Intensiva, y de la cual el también actor pensó en no salir.

Bajo el título ´Regreso a la vida´, Bisogno relató que sus problemas de salud comenzaron por su peso: "Estaba muy obsesionado con bajar de peso, es un trauma que desde niño traigo (...) Así pasé los 26 años que llevo en Ventaneando", comentó.

Señaló que hace tres años empezó un tratamiento con una nutricionista, con la cual logró pasar de 125 92 kilos, descenso que por fuera "empecé a sentirme muy bien", pero por dentro "empecé a sentirme débil."

Consecuencias

Tras cambios personales, familiares y laborales, entre los que se encuentran su ingreso a ´Lagunilla mi barrio´, registró mayor debilidad y tras un exhaustivo chequeo médico y estudios hasta de VIH, se dio cuenta al ir al baño que se estaba desangrando.

Así fue como llegó con el doctor que lo ha estado tratando y, al cuestionarle sobre sus síntomas y ser ingresado a Urgencias, comenzaron a prepararlo para Terapia Intensiva, lo cual lo llevó a una situación complicada.

"Yo no podía dejar de pensar en que en una de esas a lo mejor no volvía a salir", comentó el conductor.

Asimismo, relató que en ese momento le dio un mensaje a su hija, el cual al recordar lo hizo llorar: "Todavía tuve el tiempo de decirle: ´Papito va a entrar al hospital, pero no quiero que nunca se te olvide que jamás vas a encontrar a una persona que te ame tanto como te he amado yo y que tu me hiciste la persona más feliz del mundo", relató.

"En ese momento la abracé y le dije: ´Te amo con todo mi corazón (...) pase lo que pase, no te olvides de mí´", agregó el conductor conmovido hasta las lágrimas.

La primera parte de la entrevista ´Regreso a la vida´ de Daniel Bisogno con Pati Chapoy se encuentra disponible en el sitio web de TVAzteca y será este viernes 9 de junio cuando se proyecte la segunda parte.