¿Piqué y Clara Chía ahora sí terminaron romance? Eso se sabe

El par de fotografías que el futbolista Gerard Piqué tiene en su cuenta de Instagram con su novia, Clara Chía, de nuevo están siendo comentadas con preguntas de los cibernautas sobre si es verdad que ahora sí el romance entre el ex de Shakira y la joven terminó, y es que esta mañana las versiones de que su relación amorosa terminó suena fuerte en medios españoles.

Mientras Shakira continúa con su exitosa gira "Las mujeres ya no lloran", la versión sobre la ruptura definitiva entre Gerard y Clara encabeza los principales portales españoles, la revista "People" en español retoma la información que aunque escueta, asegura que los desacuerdos y malos entendidos de la pareja habrían sido la causa principal de esta ruptura.

Esta información la dio a conocer la comunicadora española Adriana Dorronsoro en su programa "Vamos a ver", del canal Telecinco.

¿El final de un amor que comenzó mal?

Gerard Piqué y Clara Chía hicieron oficial su relación en agosto de 2022, poco después de la mediática ruptura de Piqué con Shakira, quien ha señalado al exfutbolista de infiel.

Aunque en un inicio la pareja optó por mantener su relación de manera muy discreta. Clara Chía evitó aparecer en público y en redes sociales, incluso ganó una demanda por acoso contra un paparazzi.

Fue en enero y en mayo de 2023 que Piqué compartió en Instagram un par de fotos con la joven 22 años menos que su ex, la colombiana Shakira, quien a través de sus canciones ha dado de talles de la relación entre su ex y Clara, quien según Shakira no es una buena persona.

Gérard Piqué y Clara Chía se conocieron en noviembre de 2021 en un bar de copas en Barcelona donde Clara trabajaba como camarera y que era frecuentado por Piqué y su círculo cercano, incluyendo a Riqui Puig, quien habría facilitado el encuentro entre ambos.

Tras hacer oficial su relación con Piqué, Clara trabaja en Kosmos, la empresa de eventos deportivos y audiovisuales fundada por Gerard, donde se desempeña en el área de administración.

La relación entre Gerard Piqué y Clara Chía siempre estuvo rodeada de polémica y no fue bien recibida por gran parte del público, odiada incluso por los fans de Shakira, quien ha hablado en diversas ocasiones lo difícil que fue el proceso de separación y el abandonar uno de sus sueños: tener una familia.