¡Confirmado! Estos son los primeros actores anunciados por Max para la serie de Harry Potter

Harry Potter es una de las sagas favoritas de todos los tiempos, con miles de fans alrededor del mundo que han seguido la historia en los libros, películas, obras de teatro y más. Y ahora la plataforma de streaming Max lanzará una serie que busca ser fiel a los manuscritos de J.K Rowling.

Y cada vez falta menos para su estreno, por lo que algunos detalles ya han salido a la luz, relevando algunos de los primeros actores que saldrán en esta nueva versión, y los potterheads no se han esperado para desatar una ola de críticas tanto buenas como malas.

¿Quién es quién en la serie de Harry Potter?

Y es que aunque algunos personajes se mantienen fieles a la versión, hay algunos otros como Severus Snape que han sufrido cambios en su apariencia para esta serie, por lo que los seguidores de Harry Potter, no lo han tomado de buena manera.

Cabe recordar que Max buscaba que esta serie se mantuviera 100% fiel a los libros, explicando detalles, diálogos y otros personajes que no aparecen en la franquicia cinematográfica, por lo que este cambio ha llamado mucho la atención.

De manera oficial, Max anunció a los siguientes actores:

John Lithgow dando vida al director de Hogwarts, Albus Dumbledore

Lithgow es conocido por su versatilidad desde su última aparición en Conclave hasta series tan queridas como 3rd Rock from the Sun y The Crown, sin olvidar Footloose.

Paapa Essiedu, como el profesor de pociones Severus Snape

Snape es probablemente el personaje más misterioso en Harry Potter, y Essiedu quien saltó a la fama por la serie I May Destroy You, será quien le dé vida.

Janet McTeer, como la Profesora McGonagall

McTeer es una actriz con una rica trayectoria cinematográfica que incluye títulos como Cumbres Borrascosas, Albert Nobbs y El Menú.

Nick Frost, el amigable gurdabosques Hagrid

Frost, conocido por su participación en las icónicas comedias Shaun of the Dead, Hot Fuzz, The World´s End y Paul, le dará vida a uno de los personajes más queridos de HP.

Paul Whitehouse, el squib Argus Filch

El veterano de la comedia británica recordado por su trabajo en la innovadora The Fast Show y sus colaboraciones con Harry Enfield, le dará vida a uno de los personajes más odiosos de Harry Potter.

Luke Thallon, Quirinus Quirrell

Thallon es un actor que cuenta con una trayectoria amplia en teatro, participando en producciones de la talla de Patriots, Albion y Leopoldstadt de Tom Stoppard.

Max has ordered the first ever #HarryPotter scripted television series, a faithful adaptation of the iconic books. #StreamOnMax pic.twitter.com/3CgEHLYhch — Max (@StreamOnMax) April 12, 2023

Como dato extra, la serie de Harry Potter está escrita y producida por Gardiner, quien también es Showrunner, y promete ser una de las series más costosas y exitosas de Max.