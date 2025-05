Bárbara de Regil acusa a Memo del Bosque de acoso, esto dijo la actriz

En un episodio reciente del reality "Secretos de parejas", la actriz Bárbara de Regil sorprendió al revelar un momento incómodo y doloroso que, según sus palabras, vivió años atrás con el fallecido productor Memo del Bosque.

La actriz afirmó que fue besada sin su consentimiento por el productor cuando apenas comenzaba su carrera en televisión.

Según narró Bárbara, el hecho ocurrió en una reunión de trabajo en la oficina de Del Bosque.

"Se me lanzó a besos, pero además, un beso así, de lengua. Todavía me acuerdo y me da mucho asco"