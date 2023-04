Anny Fernández captura la realidad porteña en 'Veracruz, bitas y amarres'

Como parte de las actividades de los Festejos de la Fundación del Cabildo de Veracruz, la fotógrafa Anny Fernández comparte la muestra ´Veracruz, bitas y amarres´, en bajos del Palacio Municipal.

Integrada por 22 imágenes, la muestra revela aspectos del puerto y la ciudad, así como puntos cercanos, mismos que destacan la cotidianidad y ´realismo´ de la vida veracruzana.

En entrevista con Galería, la fotógrafa compartió detalles sobre la exposición, misma que permanecerá hasta el 24 de abril en el recinto municipal y que muestra la vida en la lente de Fernández, quien inició su recorrido fotográfico en 1975.

ATARDECER, ANTÓN LIZARDO, ALVARADO... Imagen de 1978.

Muestra

"Estas son de mi primera exposición, que realmente fue muy hermosa (...) Ahora se está viendo aquí y son (capturadas) desde 1975", comentó a Imagen de Veracruz.

Señaló que su estilo ha llamado la atención gracias a que capturan "la realidad": "Creo que mis fotos son muy buenas como para tenerlas guadadas y son buenas porque son reales", comentó.

"No pongo nada fuera de lo que no está y eso me lo ha hecho ver la gente, que le encanta porque son realistas", explicó.

De acuerdo con el texto de sala de ´Veracruz, bitas y amarres´, la muestra exhibe barcos, antiguos diques, imágenes de ´hace algunos ayeres´ jarochos, así como de patrimonio cultural, los Voladores de Papantla, a quienes logró captar bajando con antorchas, foto con la que cierra la exposición.

Recorrido

De acuerdo con la fotógrafa, ha expuesto dentro y fuera de la ciudad, como en la capital mexicana, donde puntos como las rejas de Chapultepec y el Paseo de la Reforma han albergado sus capturas.

Cabe destacar que una de sus fotografías fue seleccionada para integrar el libro ´El México de los mexicanos´, producción literaria de Banamex.

De forma digital, el trabajo de Anny Fernández ha llegado a producciones de Estados Unidos y Europa, donde España fue el primer punto que acogió la muestra ´Veracruz, bitas y amarres´.

Hasta el momento, la fotógrafa se encuentra con esta exposición activa, cuyas imágenes se encuentran a la venta y permanecerán una semana en los pasillos del edificio del Ayuntamiento.

Mira la cartelera de actividades de los Festejos de la Fundación del Cabildo de Veracruz a continuación: