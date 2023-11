Alberto Ángel ´El Cuervo´ ¿vio un ovni?; su viuda lo aclara

El pasado 24 de octubre murió Alberto Rafael Bustillos Alamilla, mejor conocido como Alberto Ángel El Cuervo, debido al cáncer de tiroides que padecía. Ahora, su viuda señaló que ella tenía la teoría de que el artista contrajo el padecimiento tras ver un ovni.

Fue durante una entrevista donde su esposa, Maricela ahondó sobre el fallecimiento de su pareja.

Según la entrevistada, El Cuervo y ella padecieron de cáncer de tiroides en la misma zona del cuerpo en diferentes años.

"Sobre el cáncer de tiroides que padeció tengo una teoría. Yo también enfermé de esa glándula en 2019. Me operaron y el tumor fue benigno. En 2021 él enfermó de lo mismo, pero su tumor fue maligno. Empecinado en que todas las cosas son del universo, dijo: ´yo no me voy a poner radiaciones".

Señaló.

Asimismo, Maricela ahondó en que una vez platicó con una doctora y ahí le reveló que supuestamente Alberto Ángel y ella habrían presenciado un Objeto Volador no identificado.

"Le respondí: ´ríase de mí, pero vimos un ovni´, y me dijo: ´es absolutamente congruente´. ´El estuvo más expuesto a la radiación , duró más tiempo viendo el objeto. Y esta conclusión no la dije yo, la dijo la doctora", comentó para la revista.

Maricela externó: "Lo vimos hace como 30 años, arriba de nuestro jardín. A muy corta distancia, lo que mide un fresno. Era una cosa tan bien hecha, brillante, ese día nos enfermamos. Nos dio fiebre".

Apartentemente, la mujer habría recurrido a un cercano de Jaime Maussan para que le explicara lo sucedido.

"Yo platiqué con Fernando Correa, amigo de Maussan y me decía que en el momento la realidad cambia, la dimensión o el tiempo. Ese día mi hijo estuvo dos horas tocando afuera de la casa y no abrimos, porque no escuchamos nada, para nosotros la experiencia fue como de 20 minutos".

Relató.

