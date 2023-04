El artista Alan Téllez fue invitado a cortar el listón del Tianguis Turístico 2023

Alan Téllez ya es un referéndum en la inclusión en nuestro país.

Y Secretaria de Turismo lo invita y promueve para dar a conocer su trabajo en el mundo entero.

El reconocido artista, estuvo en el stand de Sectur y se entrevistó con marcas como Pineda Covalín para una posible colaboración.

Así como CEOs de hoteles, cruceros, empresas y tuvo acceso a medios de comunicación nacionales, logrando promover su trabajo a todos los que están interesados en arte, murales y diseños.

Este evento se tuvo la presencia de 50 países, además de los 32 estados de la República dejando en alto el nombre de México.

Alan Téllez, reconocido artista plástico veracruzano.

En el corte de listón del Tianguis Turístico 2023 acompañado del secretario Miguel Torruco.

Con el diseñador Ricardo Covalín.

Con Diana Muñoz, coleccionista de arte.

Con Gloria Torruco, promotora de la Inclusión en México.

Con José Sánchez, director de From México to the World.

Con la comunicadora, Martha Debayle.