Actriz xalapeña Karina Gidi dará vida a mamá de Chespirito en la bioserie 'Sin querer queriendo' (+VIDEO)

Un niño es llevado por su mamá al circo; al ver los payasos, el niño da vuelo a su imaginación. Un día da vida a un chavo que vive en un barril en una vecindad; es uno de los detalles de la historia, comparte la actriz Karina Gidi, quien dará vida a la mamá de Roberto Gómez Bolaños, en la bioserie.

Ese "Chavo del 8", el que vive en un barril, es uno de los personajes televisivos más famosos de México, en el mundo.

Roberto Gómez Bolaños "Chespirito" fue también uno de los productores más prolífero, cuya vida será contada en pantalla, con una bioserie, detalla la actriz xalapeña.

Será el próximo 5 de junio cuando la bioserie llamada "Sin querer queriendo", salga al aire para contar un poquito de la historia personal, de talento y de la intimidad de Roberto Gómez Bolaños "Chespirito".

Foto: Carol Suárez

Karina Gidi encarnará a Elsa Bolaños, la mamá de Roberto, el niño inquieto que dejó volar su imaginación cuando fue al circo con su mamá.

-¿Qué te deja a ti, como actriz, el representar a la mamá de Chespirito?-

"Participé en la serie de 'Sin querer queriendo" que dirige Julián de Tavira. Ahí interpreto a Elsa Bolaños, que es una mamá, a mí me gusta interpretar a las mamás, aunque no es lo único que me gusta interpretar, porque la maternidad e algo tan central y medular en mi vida, explorar eso con la distintas mamás que me ha tocado interpretar, es algo muy padre".

ELSA BOLAÑOS

Elsa Bolaños es un personaje muy relevante en la historia de Roberto, se trata de su mamá. Por lo que aunque es un personaje secundario en esta bioserie, aparecerá en las tres edades de "Chespirito".

"Como niño, es su mamá quien lo lleva al circo, dónde descubre al payaso que le hace explotar la cabeza y le detona un montonal de ideas. Como joven, es muy dura con él porque el papá de Roberto tenía un problema con el alcohol y era también de la vida de la farándula, entonces ella tenía miedo de que su hijo siguiera los mismos pasos del padre que ya había fallecido para entonces".

? #Entrevista || Actriz xalapeña Karina Gidi dará vida a mamá de Chespirito en la bioserie 'Sin querer queriendo'. En exclusiva cuenta a Imagen del Golfo más detalles de la historia 'Sin querer queriendo' a días de su estreno mundial

Leer más https://t.co/9JGJqYodDH pic.twitter.com/23To31B424 — Imagen del Golfo (@imagendelgolfo_) May 27, 2025

Tras ser una mamá dura, por su temor justificado en el antecedente del padre de su hijo, ella se va dejando convencer al ver el talento de Roberto, adelantó la actriz Karina Gidi en entrevista exclusiva para IMAGEN DEL GOLFO.

Foto: Carol Suárez

"Entonces ella está muy atenta cuando Roberto le escribió guiones a Capulina o chistes a otros comediantes, y a través de los años, la madre de Roberto, incluso ya muy enferma, tiene un papel muy importante en su vida".

Será a través de Max como el público pueda seguir esta bioserie que promete ser un éxito, a partir del 5 de junio.

Y e que la serie, considera la actriz Karina Gidi, "Elsa Bolaños", es prometedora al contar la historia de uno de los personajes de la televisión, más relevantes de México y del mundo de habla hispana.