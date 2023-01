Actriz de ´chiquilladas´ revela romance con Eugenio Derbez

La actriz retirada Claudia Ivette, recordada por su participación en programas como Chiquilladas, Alegrías de mediodía y Siempre en domingo, reveló que tuvo una relación con Eugenio Derbez, cuando era menor de edad.

En una entrevista para el canal del periodista Poncho Martínez detalló que el actor y productor le lleva diez años. pues ella tenía 17 y él 27, pero fue Chachita quien le advirtió sobre la diferencia de edades.

"Yo tenía 17 años, estaba en ´Los Gómez´, entré a los 15 y yo fui novia de Eugenio Derbez, él tenía 27años de edad y yo 17, entonces ´Chachita´ se enteró", recordó.

Claudia Ivette explicó que conoció a Eugenio durante su participación en el programa Nosotros los Gómez, donde también actuaba Evita Muñoz y con quien tenía una relación cercana de amistad.

"Me dice ´oye pero ¿cuántos años tiene Eugenio? 27 y tú Claudia, tienes 17', y me pone cara de mamá, de verdad, y le digo ´pues sí, pero..,´ y me dice ´pues está bien, tú disfrútalo pero piensa algo, son 10 años de diferencia, 10 años, él te lleva y te trae, él ya tiene una hija´", relató.

La actriz quien también dio voz a " Mimoso Ratón" en la serie Odisea Burbujas, señaló que finalmente le hizo caso a Chachita y terminó su romance con Derbez después de siete meses de haber iniciado.

"Sí vivimos un romance pequeño, duramos como siete meses, pero bien bonito, iba por mí a la preparatoria en su carro. Muy bonito, un ser humano bello y me divertía mucho", recordó.

La ex estrella infantil, calificó al creador de la Familia Peluche como un hombre romántico y caballeroso.