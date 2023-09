Pensión IMSS: ¡habrá retraso en el pago de octubre! Este día depositan

Si eres jubilado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sabrás que este deposita el pago de la pensión a todos sus jubilados el primer día de cada mes; sin embargo, para octubre habrá una modificación en la fecha. Aquí te decimos por qué.

En esta ocasión, no verás reflejada tu pensión el 1 de octubre. Y es que ese día cae domingo, por lo que el IMSS, en lugar de adelantar, retrasará el depósito bancario. ¡Pero no te preocupes! Esto no tardará mucho, pues podrás ver tu dinero en tu cuenta el lunes 2.

De acuerdo con el calendario establecido, para el último trimestre de 2023 los días de pago de la pensión del IMSS quedan de la siguiente manera:

Martes 1 de noviembre

Viernes 1 de diciembre

Aunque este mes el pago de la pensión se atrasará un día, tenemos buenas noticias para ti, pues el aguinaldo cada vez está más cerca y, al ser jubilado del IMSS, no tendrás que esperar hasta mediados de diciembre para poder disfrutar de esta prestación.

De acuerdo con la información proporcionada por el instituto, el aguinaldo para todos los adultos mayores pensionados se adelantará un mes, por lo que el pago de este se efectuará el 1 de noviembre, junto con la pensión mensual de cada jubilado.

¿Aumentará la pensión del IMSS en octubre?

Recientemente se ha especulado sobre un aumento en la pensión de los jubilados del IMSS, así como un posible pago extra debido a la aprobación del denominado convenio de portabilidad, con el cual se mejorará el cálculo de la pensión de los trabajadores.

Sin embargo, el IMSS indicó que el incremento de la pensión, así como el pago extra, no se efectuará en octubre, por lo que el monto mensual que recibe cada jubilado será exactamente el mismo.