No solo en México, acreedores en EU demandan pagos a TV Azteca

Parece ser que a Ricardo Salinas Pliego, dueño de Televisión Azteca y otras compañías en México, no solo le reclaman el pago de impuestos en el país; información de medios internacionales indica que un grupo de acreedores en los Estados Unidos estaría exigiendo el pago de cerca de 480 millones de dólares.

Entre los demandantes se encuentran nombres como Fidelity Investiments Inc., Contrarian Capital Management LLC y Cyrus Capital Partners LP. Al parecer, la demanda llegó después de que la televisora no realizara el pago de intereses, señaló un representante de los quejosos al Wall Street Journal.

Las acciones de TV Azteca no pasan su mejor momento. Aunado a ello, los demandantes presentaron el caso ante la corte de Nueva York, pues consideran que dicha deuda está regulada bajo las leyes estadounidenses, y por ende debe ser calculada en dólares.

La empresa de Salinas Pliego ya había sido avisada por The Bank of New York Mellon, representante de los acreedores, quienes pedían un pago anticipado de un bono de 400 millones de dólares.

Sin embargo, la televisora incumplió al menos en dos ocasiones con el pago de 16 millones 500 mil dólares derivado de intereses, prefiriendo pagar de forma selectiva otros certificados bursátiles a pesar de tener un saldo de al menos 160 millones, lo suficiente para saldar la deuda.

En México la situación no es diferente. Recientemente, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa emitió un fallo a favor del Servicio de Administración Tributaria, para que TV Azteca pague más de dos mil millones de pesos pendientes en impuestos del 2013.