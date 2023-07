Inflación en México disminuye a 4.79 %

La inflación a los consumidores se continuó desacelerando en la primera mitad de julio, acercándose cada vez más a la meta del Banco de México (Banxico), de acuerdo con los datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) al registrarse en 4.79 por ciento.

En la primera quincena de julio, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó un aumento de 0.29 por ciento respecto a la quincena previa.

Si bien con el dato la inflación continúa desacelerándose, fue ligeramente mayor a la proyección de los analistas para el periodo. De acuerdo con un sondeo de Reuters, los precios al consumidor habrían aumentado 4.77 por ciento.

La inflación estaría convergiendo al objetivo de Banxico de 3 % +/-1 punto porcentual más rápido de lo esperado. No obstante, la institución central señaló en su última reunión que mantendrá su tasa de interés en un nivel histórico de 11.25 por ciento por más tiempo para lograr el objetivo.

Inflación en México

El año pasado, la inflación mostró niveles altos y no vistos en más de dos décadas no solo en México, si no en el mundo, lo que llevó a los bancos centrales a aumentar sus tasas de interés.

Incluso, en México se implementó el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) por parte del Gobierno para tratar de contener los precios de ciertos productos básicos; no obstante, este ha tenido un impacto limitado en la inflación general.

Dentro del reporte del Inegi, se observó que en el índice no subyacente existe una disminución de 0.97 % anual, explicado principalmente por la disminución de los precios del petróleo a nivel internacional.

En este índice, el rubro agropecuario mostró una inflación de 2.52 % anual en la primera quincena de julio. Dentro de este, las frutas y verduras se encarecieron 5.59% y los pecuarios apenas 0.08 por ciento.

En tanto, los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno disminuyeron 3.93 % anual. En el caso de las tarifas, la inflación fue de 5.67 % mientras que el precio de los energéticos disminuyó 7.92 por ciento.