Yeri Mua sufre momento de pánico con implante estético

La influencer veracruzana Yeri Cruz Varela, mejor conocida como ´Yeri Mua´, expuso en una trasmisión en vivo que uno de sus implantes estéticos del pecho se le volteó.

Algunas de sus seguidoras le comentaron que se le pudo haber volteado hace poco en el accidente automovilístico en el que se vio involucrada, cuando explotaron las bolsas del aire. Otras personas le decían que desde que se operó se le notaba un pecho más grande que el otro.

Desde un principio su doctor le advirtió que su cuerpo podría rechazar el implante debido a que había elegido un tamaño muy grande para su cuerpo.

¿QUÉ DIJO YERI?

"Tengo mucho miedo, voy a hablar con mi doctor, él es muy bueno y él me lo advirtió, él me dijo Yeri: las probabilidades de que todo esto te pase son estas, y la probabilidad de que mi cuerpo rechazara el implante era grande, porque, una por mi edad, dos porque eligió un tamaño muy grande para mi tipo de cuerpo, y él me lo dijo este es el máximo y ya estás casi rebasando el límite", explicó.

Yeri mencionó que uno de sus pechos se ve más grande que el otro y que se siente una textura diferente, incluso le dijo a sus seguidoras que hasta ellas ya lo habían notado porque le habían comentado que se le veía un pecho más grande que el otro.

"Creo que ya tiene tiempo que está volteada porque ya me habían dicho ustedes: 'Yeri se te ve una más grande que la otra', pero ahorita acabo de caer en cuenta. Literal, cuando estaba dormida en la madrugada, como que vi raro mi busto, como que lo vi (...) Se me veía el circulito del implante, y yo así de pu** madre, me espanté horrible, no me dolía ni nada".

La Bratz Jarocha dijo que intentó voltear el implante, pero que le dolía demasiado cuando estaba tratando de acomodarlo.

Se espantó mucho al darse cuenta de que el implante podría estar volteado, y destacó que espera que el cirujano solo le diga que se los tiene que cambiar.

"Me espanté horrible, yo dije mierda, ahora resulta, ojalá el doctor solamente me diga te las tengo que cambiar, lo malo es que wey, o sea, siempre me deprimo cuando me meto a quirófano, me pega mucho entrar a quirófano, pero si no es tan agresivo, ay no".