Yeira Mathey Pascual va de refuerzo con la Selección de Beisbol de Veracruz

Yeira Lizzeth Mathey Pascual, originaria de la localidad de Corral Nuevo, perteneciente al municipio de Acayucan, estará representando por tercera ocasión a Veracruz, en el Nacional de Beisbol Femenil que se desarrollará del 7 al 14 de agosto en Piedras Negras, Coahuila.

A parte de jugar Beisbol, Yeira Lizzeth practica Softbol y lo hace de forma extraordinaria, a nivel regional ha participado con los equipos Águilas de Corral Nuevo, Sota de Oro´s de Acayucan, Las Lupitas, Guerreras, Jafra Lu, Xogosteras, Patriotas, Vipers, Venaditas de Cardel y Diamonds, por mencionar algunos.

En entrevista, aseguró que su gusto por el Beisbol empezó a la edad de 10 años, "a esa edad surge mi amor hacia ese deporte ya que mi mamá, mis tías y mis vecinas, echaban las retas con las de un pueblo vecino, fue entonces que se logró formar un equipo de Beisbol en el pueblo para participar en la Liga Municipal de Hueyapan pero por ser pequeña y al tratarse de un deporte de alto riesgo no me daban casi oportunidad de jugar, aparte mi papá siempre fue muy temeroso de que me fuera a pasar algo" mencionó.

SU PRIMERA LIGA

Yeira Lizzeth reveló que la primera liga donde jugó fue en la Municipal de Hueyapan de Ocampo, cuando terminó la temporada le llamó Verenice Cano conocida de su familia para invitarla a jugar en Coatzacoalcos, "con ella estuve varios torneos en Coatzacoalcos, también me tocó competir en Minatitlán en la Liga del Casino Petrolero, en el Nanahuatzin, en la Municipal de Jáltipan y actualmente en la Liga de Softbol del ADM con los Cherrington".

¿POR QUÉ

EL BEISBOL?

"Decidí jugar Beisbol porque era lo que veía que las mujeres estaban jugando en ese momento (cuando era niña), no había futbol de mujeres por acá o al menos yo no lo vi, más grande intenté probar con el futbol pero era pésima (sonríe), me quedé donde me gustó más" confiesa.

"Mis papás han sido la clave en todo momento, sin el permiso de mi papá no hubiese ido a tantos lugares que me ha permitido conocer el Beisbol y Softbol, pero definitivamente mi mamá era la que me ayudaba a convencerlo de que nada malo me pasaría y que me dejara hacer lo que me apasionaba".

"Otras de las personas que más me han apoyado han sido mis entrenadores entre ellos el señor Rigoberto Linares, ex jugador de Liga Mexicana que siempre ha creído en mí y siempre ha estado en la mejor disposición de ayudarme a crecer en este ámbito".

SUS LOGROS

"He tenido muchos logros deportivos, pero no los disfruto tanto como ahora, por ejemplo, Juegos de Estrellas, Home Run Derbis, Mejor Bateador y Mejor Jugador de la Liga, yo creo que jugar representando a mi Estado ha sido lo máximo y lo mejor por el momento, lo más importante para mi han sido los Nacionales de Beisbol en 2018 en México y 2019 en Pachuca, en ambos ocupamos la tercera posición".

PIDE APOYO

Finalmente, Yeira Lizzeth Mathey Pascual pide el apoyo de todos sus amigos para poder viajar a Coahuila con la Selección de Veracruz, "a través de este medio me dirijo a ustedes para solicitar de su apoyo".

"Muchos ya me conocen llevo más de 10 años jugando Beisbol y estaré representando al estado de Veracruz por tercera ocasión en el Nacional de Beisbol Femenil que se llevará a cabo en Piedras Negras, Coahuila del 7 al 14 de agosto".

"No cuento con los recursos suficientes para mi estancia en dicho Nacional, como sabrán para las mujeres es más difícil conseguir el apoyo por parte de las autoridades correspondientes, sin embargo, creo que la unión hace la fuerza" sostuvo. Las aportaciones voluntarias las pueden realizar en el siguiente número de cuenta 4152313562946744 a nombre de Yeira Lizzeth Mathey Pascual o si desean pueden comunicarse directamente con ella al teléfono 9241102265.