ya_van_tres

López Díaz participó en sus segundos Juegos Paralímpicos y este viernes se colgó la presea de argenta en la prueba de los 200 metros estilo libre clase S3 con tiempo de 3:23:57 minutos.

El tritón veracruzano ya había conquistado un metal áureo en los 50 metros libre, y en bronce en los 50 metros dorso, de la clase S3.

En general, la selección mexicana de para natación superó en Tokio 2020 (+1) lo realizado en Río 2016 en cuanto a la cosecha de medallas.

En los Juegos Paralímpicos Tokio 2020, México sumó un total de 10 medallas, divididas en tres oros, una plata y seis bronces; en la cita en tierras brasileñas solo sumaron cuatro preseas de bronce.

Reacción

Diego López Díaz, el paranadador veracruzano que participó en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 (+1), afirmó que finalizó su participación en la justa veraniega con "un buen sabor de boca".

Dijo el originario de Xalapa, capital veracruzana, que los resultados que tuvo en la justa de tierras japonesas, oro, plata y bronce, le dejan satisfechos, además de compartir sus éxitos con aquellos que le apoyaron para estar presente en Tokio.

"Me siento muy contento, era una prueba que me había costado, me deja un muy buen sabor de boca y mentalmente me tiene muy concentrado", manifestó en declaraciones difundidas por la Conade.

El tritón veracruzano ganó este viernes su tercera medalla en esta justa paralímpica, al quedarse con la medalla de plata en la prueba de los 200 metros libre

"A pesar de todo esto, el tiempo que hice (3:23:57 minutos) fue una muy buena marca; aquí están los resultados y agradezco mucho eso, agradezco a Dios, a todo el equipo al que pertenezco.

"A mis compañeros, a mi familia y a todos ellos esto es otra medalla que se las dedico", aseveró López Díaz, quien participó en sus segundos juegos paralímpicos.