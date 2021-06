ya_abrieron_espacios;_no_importa_que_se_propaguen_el_covid-19

No hay razón por donde quiera que se les vea, el hecho es que desde el jueves por la noche y el pasado fin de semana, áreas como la Alameda Deportiva y el "concesionado" Campo "Beto Ávila" que fue diseñado y construido en la administración del desaparecido alcalde Juan Osorio López, para la práctica del beisbol infantil, -hoy sólo para el softbol de mayores- hayan sido de los espacios que ya "operaron" bajo control de quién sabe quién, pero ya fueron las primeras áreas del deporte porteño que dieron paso a las actividades, y ¡en plena pandemia del Sars-Cov2!.

Y no es intriga, es una atención al hecho que no debió ser así, porque entonces qué caso tiene que la mayoría de los deportes de conjunto estén varados si, los que pueden "aportar" ya tienen derecho y los que no, pues a esperar su turno, paulatino y poco a poco.

No se trata de estar contra el objetivo, el deporte, se trata de que los procedimientos, para poder reiniciar actividades se haga tomando en cuenta todas las medidas que ello implica, partiendo de los llamados protocolos sanitarios, sino que, por decreto, no se ha dado ninguna autorización para que se abran las actividades de conjunto.

Sin embargo, hay motivos para que algunos ya comiencen a exigir, pero se insiste, no se trata de modos y de sentimientos, se trata de una enfermedad que no se ha erradicado y que mientras se sigan presentando casos sospechosos y contagios no se puede echar por la borda todo y que el desorden que prevalece en el deporte amateur, sea presa para que aquí se presenten los primeros.

El deporte de veteranos, es de donde más presión sobresale, es de donde los intereses económicos han sobresalido siempre, porque no les importa pagar lo que sea con tal de dizque ir a hacer deporte y luego que lleguen las caguamas que sean necesarias, si al final de cuentas ya se vuelve a convivir con la raza, sin importar que alguien sea asintomático.

¿ES ESENCIAL

EL DEPORTE?

Cuando las mismas autoridades establecieron en plena Pandemia, en plenos contagios y en plenos fallecimientos de personas, cuáles serían las actividades esenciales para que permitieran su apertura, dejaron claro que eran los centros de abastos, las farmacias, las ferreterías y la industria, a medio gas, con el menor personal posible y ya ni se diga de los empleos de los tres niveles de gobierno, donde el personal vulnerable, incluso, sigue en el confinamiento, porque esto aún no tiene fin.

Pero la insistencia del artículo, es, ¿El deporte es realmente esencial?, como para que, a estas alturas, se desarrolle en cualquier lugar y sin ningún control. Es un tema delicado y es un llamado a tiempo.

Sin embargo, si las autoridades civiles, las de escritorio y pluma, pueden tener el conocimiento científico - y no las de Salud- que este coronavirus no contagiará a los deportistas de Coatzacoalcos, pues entonces ¡Qué venga la apertura de todos los espacios y que viva el deporte!.

Así que, Ligas de Futbol, Ligas de Basquetbol, de Beisbol y Softbol!.. Ya exijan sus horarios y a jugar se ha dicho.

