Wolverhampton anuncia a Patrick Cutrone como ´reemplazo´ de Raúl Jiménez

Este jueves, a través de un comunicado en su sitio web oficial, el Wolverhampton anunció que el delantero Patrick Cutrone será el reemplazo del atacante mexicano Raúl Jiménez.

El italiano llegará a fortalecer la ofensiva del conjunto inglés ante la baja indefinida del ´Lobo Mexicano´, tras la fractura de cráneo que sufrió por un choque de cabezas contra David Luiz.

En su cuenta oficial de Twitter, los Wolves dieron a conocer el regreso del jugador al equipo, luego de que se retiró su préstamo en la Fiorentina.

´Patrick Cutrone ha sido retirado de su préstamo en la Fiorentina para unirse al equipo de Nuno durante el resto de la temporada. ¡Bienvenido de nuevo, Patrick!´, publicó el Wolverhampton en la ya citada red social.

Patrick Cutrone has been recalled from his loan at @ACFFiorentinaEN to join up with Nuno's squad for the remainder of the season.



Welcome back, Patrick!



??????