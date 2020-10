Vuelven a demandar a Cristiano Ronaldo por abuso sexual

Luego de que un tribunal de Las Vegas aprobará la petición de Kathryn Mayorga, quien acusó a Cristiano Ronaldo por una supuesta violación ocurrida en 2009, el portugués tendrá que presentarse ante la justicia estadounidense.

Según información del periódico británico The Mirror, Kathryn Mayorga impuso una demanda contra Cristiano Ronaldo, por lo que se deberá llevar a cabo un nuevo juicio el próximo diciembre.

Cabe señalar que esta sería la segunda demanda que Kathryn interpone contra el portugués, pues el pasado 27 de diciembre del 2018 lo demandó por la misma razón.

Sin embargo, la fiscalía cerró el caso, debido a que no había suficientes pruebas en contra del futbolista.

Un aspecto importante a considerar es que, de acuerdo con información de Kathryn Mayorga, Cristiano Ronaldo la conoció en el antro RAIN de Las Vegas, y luego de algunos tragos, ambos fueron a una habitación de hotel donde se hospedaba el futbolista, y lugar donde ocurrió el presunto abuso.

Aunque, afirmó, que no denunció en aquella ocasión porque firmó un acuerdo de confidencialidad a cambio de $375,000 dólares, no obstante, resaltó que no se encontraba en sus cabales para poder firmarlo, razón por la que lo rompió el acuerdo en 2018.