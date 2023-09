Verstappen se adueña de Pole Position en el GP de Japón; Checo Pérez quinto

El GP de Japón ha visto a Max Verstappen, del Oracle Red Bull Racing Honda, reclamar la pole position en una espectacular sesión de clasificación.

Mientras tanto, Sergio Checo Pérez, su compañero, se ha clasificado en la quinta posición.

Desde la tercera práctica libre, Max mostró su dominio en la pista de Suzuka, logrando un tiempo de 1m30.267s después de completar 12 vueltas.

Por otro lado, Checo Pérez mejoró significativamente y aseguró la cuarta posición con un tiempo de 1m31.004s tras 11 giros.

En la primera fase de la clasificación (Q1), Verstappen lideró con un impresionante tiempo de 1m28.878s, mientras que Checo Pérez avanzó cómodamente a la siguiente etapa con un crono de 1m30.652s.

En la Q2, Verstappen mantuvo su rendimiento sólido y avanzó a la etapa final con un tiempo de 1m29.964s. Checo Pérez también clasificó con éxito, marcando el tercer mejor tiempo con 1m29.965s.

La sesión culminante (Q3) vio a Max Verstappen asegurarse la pole position con el mejor tiempo del fin de semana, registrando 1m28.887s. Fue su novena pole de la temporada. Sergio Pérez clasificó en quinta posición con un tiempo de 1m29.650s.

Max Verstappen expresó su satisfacción: "Hemos tenido un fin de semana increíble y hemos estado presionando al máximo. Desde la primera vuelta, tratamos de afinar cada detalle. Es fantástico".

Por su parte, Checo Pérez comentó sobre su rendimiento: "Max ha estado muy sólido todo el fin de semana. De mi lado, con problemas en las curvas rápidas, no he podido estabilizar lo suficiente el auto y nos ha costado un poco. Luego, la calificación no fue ideal, perdimos un juego de nuevo de neumáticos en Q2 y fuimos a la Q3 con un solo juego de neumáticos y creo que esas dos décimas que necesitábamos para estar en segundo las hubiéramos tenidos con neumático nuevo. Pero nos hemos enfocado bastante en la carrera, no tenemos ritmo a una vuelta, pero podemos correr y llegar en un buen lugar mañana".